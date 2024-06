Comparte

La tarde de este lunes, en una entrevista con Julio César Rodríguez en YouTube, la influencer Consuelo Ulloa, conocida en internet como ‘Miau Astral’, dio su versión de los hechos tras la denuncia por acoso de Sergio Infante, con quien tuvo una breve relación y a quien habría estado hostigando.

Hace algunos días, Infante hizo pública su acusación a través de Twitter, donde una amiga cercana reveló que Ulloa lo había acosado durante meses con correos electrónicos, amenazas y una funa en redes sociales, donde tiene más de 40 mil seguidores.

Consuelo habló por primera vez públicamente sobre lo acontecido en el programa Yuly, explicando su versión y asegurando que las cosas no son como Infante las relata.

Ulloa contó que la relación comenzó a finales de octubre del año pasado, poco después del fallecimiento de una amiga cercana, momento en el que estaba pasando por un mal momento y tomando medicamentos.

Según Ulloa, la relación duró más tiempo del que Infante menciona. “Generamos una conexión bastante bonita y evidentemente lo invité a mi casa, nos conocimos en persona y empezamos a tener una vinculación afectiva que duró aproximadamente dos meses”, dijo en la entrevista.

Asimismo, Infante había afirmado que solo tuvieron dos encuentros, a lo que ella respondió: “Nosotros nos vimos muchas más veces y la vinculación fue mucho más tiempo que esas supuestas veces que él declara. Él fue más de dos veces a mi casa”.

Ulloa también mencionó que Infante la visitaba frecuentemente durante el día, tanto a la hora de almuerzo como en otros momentos.

Miau Astral y los famosos correos que se hicieron virales

Respecto a los correos electrónicos incluidos en la denuncia de Infante, en los que supuestamente Ulloa intentaba contactarlo utilizando nombres curiosos como “Gokú Díaz” o “Alfonsina Storni”, ella negó su autenticidad.

“No es cierto, no es cierto. ¿Qué razón habría si ya te estoy escribiendo desde un correo que es mi correo? Yo no he escrito ninguno de esos correos. No me he hecho estos correos falsos”, afirmó durante la entrevista.

Consuelo Ulloa defendió su postura y negó todas las acusaciones de acoso, manteniendo que los mensajes y correos electrónicos presentados por Infante no eran verdaderos.