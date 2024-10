Comparte

Del 12 al 19 de octubre, la Youth Orchestra Los Ángeles (YOLA), agrupación juvenil de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil), se instalará en Bogotá como parte de un seminario en el que participarán dos músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ) de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), con apoyo de Fundación Ibáñez Atkinson. Y en el marco del cual la dupla participará de un concierto en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo el jueves 17, interpretando obras de Leonard Bernstein, P. I. Tchaikovsky, Arturo Márquez, entre otros compositores latinoamericanos.

Camila Rojas (23), violinista de la OSNJ; y Juan Antipán (19), trompetista de la misma agrupación sinfónica, fueron los seleccionados para ser parte de esta importante actividad musical, que los llevará a participar en un seminario junto a otros 165 NNAJ de diversas regiones de Colombia, Sudamérica y EEUU para tocar en el concierto “Voces del futuro”, bajo la dirección del destacado director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel.

“La participación de Camila Rojas y Juan Antipán en este prestigioso seminario internacional es un reflejo del talento y dedicación de nuestros jóvenes músicos. Nos llena de orgullo verlos representar a Chile y a la Fundación en un escenario tan relevante junto a grandes maestros como Gustavo Dudamel. Esta experiencia, posible gracias al esfuerzo conjunto entre nuestra Fundación y la Fundación Ibáñez Atkinson, no solo contribuirá al desarrollo artístico de nuestros músicos, sino que también ayudará a fortalecer los lazos entre programas musicales de todo el continente”, comenta Pablo Aranda, Director Ejecutivo de FOJI.

“Nos enorgullece profundamente que dos jóvenes talentos de Chile tengan la oportunidad de representarnos en otro país, donde además compartirán con uno de los músicos más reconocidos del mundo. Sin duda, será una experiencia vital y musical que los marcará, y les deseamos el mayor de los éxitos”, dice Andrés Rodríguez Spoerer, gerente de Música de Fundación Ibáñez Atkinson.

En cuanto a la preparación para este viaje y la experiencia que significará, Camila Rojas, música invitada de la OSNJ, cuenta que “la preparación siempre se trata de estudiar harto. Estoy en el último semestre de mi carrera con repertorio exigente, así que he estado preparando ambas cosas al mismo tiempo. Siento que una experiencia de este calibre siempre es una fuente de inspiración para uno. Conocer jóvenes de nuestra edad que hacen música igual que uno, hacer música junto a ellos, viajar y conocer otro país, ser dirigida por un maestro que uno admira desde pequeña como Gustavo Dudamel, son oportunidades únicas y por las cuales estoy muy agradecida de haber sido seleccionada y ser parte de esta gran experiencia”.

Juan Antipán, por su parte, comenta: “Tengo muchas expectativas del trabajo que se hará en el seminario y en el concierto, por el hecho de poder compartir la música con gente de distintos países de Sudamérica, y además poder intercambiar experiencias musicales y culturales”.

Para llegar a este lugar, Camila y Juan tienen una especial trayectoria en la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Para Juan, su paso por la OSNJ ha sido de mucha importancia para su crecimiento musical y personal. “Llenarme de tantas experiencias que involucran trabajar en equipo, aprender a liderar, tocar bajo la batuta de importantes directores, tocar solos orquestales de gran relevancia y dificultad, permiten que como músico uno esté preparado para cualquier circunstancia o entorno nuevo, teniendo las herramientas necesarias para desenvolverse de la mejor manera”, dice.

Camila, por su parte, espera desarrollar diferentes aspectos técnicos y musicales en su paso por esta experiencia. “Me considero una persona bastante observadora musicalmente hablando, aprendo mucho viendo y tocando con otras personas. Escuchar cómo frasean, ver cómo es su corporalidad al momento de tocar, cómo resuelven los pasajes, etc. Pienso que aprenderé muchísimo compartiendo con todos estos músicos que van a esta instancia y por supuesto me emociona el poder conocer al Maestro Dudamel y aprender lo más posible en los ensayos. Será una ola de conocimiento nuevo”, cuenta Camila.

Como mensaje para jóvenes músicos que sueñan con tener una oportunidad como esta, Camila declara: “Mi mensaje sería siempre estar aprendiendo y estudiando por nuestras metas en la música, porque uno tiene que estar preparado para cuando se presenten estas oportunidades. Actualmente estoy en mi último semestre de la carrera de Interpretación Musical Mención en Violín en la Universidad Católica y es mi último año como integrante de la OSNJ. He estado en todas las orquestas desde pequeña (comunales, Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana, Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana y también en la Escuela de Orquestas FOJI) y creo que lo que me ha mantenido en este hermoso camino son esas ganas de aprender para tocar mejor y hacer música con amigos”.

El mensaje de Juan para jóvenes músicos “sería el tener perseverancia en el trabajo individual y grupal, darle mucha importancia a la disciplina, el estudio, el adentrarse a todo tipo de oportunidades como clases magistrales, concursos, tocar en conjuntos y estar en constante aprendizaje. El mundo de la música es difícil y exigente, pero con esfuerzo, constancia y perseverancia se pueden lograr muchos desafíos”.