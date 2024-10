Comparte

Las figuras del espectáculo chileno continúan sumándose a las páginas de contenido exclusivo y Cathy Barriga no ha sido la excepción.

Todo esto, porque desde su arresto domiciliario, la exalcaldesa de Maipú reveló que comenzará a subir contenido.

En tanto, en sus redes sociales precisó que será en la nueva plataforma llamada “Onfayer Latam”, donde ya participa Faloon Larraguibel, Cindy Nahuelcoy, Anita Alvarado y más.

Asimismo, aprovechó de invitar a sus fanáticos a seguirla y acompañarla en este nuevo desafío laboral.

Finalmente, Cathy mostró parte de lo que subirá a su cuenta y se ve vestida con algunas transparencias y muy intelectual en su escritorio.

En tanto, en la cuenta de la plataforma escribieron “nos emociona anunciar que la multifacética @cathy_barriga se une a nuestra plataforma”.

“Con su carisma y destacada trayectoria como ex chica Mekano, ex alcaldesa, ex participante de la Granja vip y su inolvidable interpretación del querido personaje de Robotina, Cathy traerá una nueva dimensión de creatividad y autenticidad a todos nuestros usuarios”, detallaron.