Zapallito Italiano sorprende al revelar cuánto ha ganado en plataforma para adultos

Ana María Muñoz, conocida popularmente como Zapallito Italiano, ha vuelto a sorprender a sus seguidores al revelar detalles sobre su más reciente incursión en la plataforma de contenido para adultos Arsmate.

La ex estrella de “Extra Jóvenes”, quien se destacó en los 90 en la televisión chilena, decidió explorar nuevas áreas de negocio que la han llevado a ganar una considerable suma de dinero.

Tras su exitosa participación en el programa “Top Chef Chile“, Muñoz decidió aventurarse en Arsmate, donde publica fotos y videos eróticos que, según ella, han sido muy bien recibidos.

“Hasta el día de hoy me voy sorprendiendo. No pensé que iba a tener tantos suscriptores“, comentó en una entrevista con Página 7.

Los números que dejó su debut en la plataforma

Zapallito Italiano compartió que, pese a sus expectativas iniciales, sus primeras publicaciones en Arsmate le generaron 800 mil pesos.

“Yo pensaba que iba a tener tres suscriptores. Para ser la primera vez, me sorprendí harto“, confesó.

Aunque su producción de contenido ha sido pausada, lo que ha frenado un crecimiento mayor en sus ingresos, Ana María planea continuar subiendo material para mantener e incrementar sus ganancias.

En cuanto al tipo de contenido que publica, Muñoz aclaró que se mantiene en una línea moderada, asegurando que sus fotos y videos son eróticos, pero “sin mostrar en exceso”.

Sin embargo, anticipó que “pronto vamos a tener que subir un poquito el nivel… siempre con decencia. No nos vayamos al chancho“, puntualizó.

Zapallito Italiano y su reflexión sobre su incursión en la plataforma para adultos

Para la ex animadora, su llegada a esta plataforma ha sido una experiencia reveladora, y se siente cómoda representando una imagen corporal natural.

“Me gusta harto porque mi cuerpo es re normal. No soy la típica niña con cuerpo curvilíneo, durito y sin estrías. Me gusta también que otras mujeres se atrevan más”, señaló con satisfacción.