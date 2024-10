Comparte

“Ahora Caigo” vive un nuevo hito desde su llegada a las pantallas de TVN en marzo pasado. El espacio que conduce Daniel Fuenzalida celebrará este miércoles, 16 de octubre, sus 200 capítulos al aire donde ha logrado conquistar las tardes y a las familias chilenas con sana entretención.

“Sin duda la evaluación es muy positiva en estos doscientos capítulos, que se me han pasado muy rápido, porque ha sido una experiencia tremenda. Estamos impactados por la hermosa recepción que ha tenido el programa entre el público, incluyendo niños, personas mayores y, en general, toda la gente. Celebrar estos doscientos capítulos es un motivo de alegría para nosotros porque junto a mi hay un gran equipo detrás, ya que es un programa que requiere mucho trabajo. Estamos llenos de energía y con ganas de seguir dándolo todo día a día.”, comenta Daniel Fuenzalida.

El premio más alto que ha entregado el programa lo ganó César Avendaño, el cual utilizó para viajar a los JJ.OO. de Francia este año. Buscando repetir hazañas como esa, en este capítulo especial llamado “El mejor de los mejores”, se enfrentarán 11 ganadores de programas pasados para llevarse nuevamente un premio en dinero que les sirva para cumplir distintas metas personales y también familiares.

”No hay mejor manera que para un comunicador o un animador que poder entregar un premio donde la gente cumpla su sueño. Para mí eso ha estado lleno de momentos mágicos en todo lo que pasa alrededor, cómo las personas se emocionan con su premio, y algunos cumplen su anhelo, otros pagan deuda, otros quieren pagar algo de salud, otros quieren pagar algo de educación, pero en definitiva, el entregar un premio, ver la sonrisa de los familiares, de la persona que está concursando, es impagable.”, comenta Daniel Fuenzalida.

En esta celebración, el capítulo comenzará a las 19.00 horas, tendrá a la Sonora Palacios en estudio y los competidores serán Yercot Bugueño, Alexis Lorca, Erick Fuentes, Violeta Díaz, Sarolta Torres, Taby Herrera, Carlos Castro, Mauricio Muñoz, Felipe Toro, Viviana Carrasco y Felipe Morales.

En estos 200 capítulos, el programa se ha instalado entre lo más visto en su horario. Su emisión con más alto rating, fue la del 05 de julio cuando promedió 9.2 puntos y un peak de 10.9 unidades liderando la sintonía de la tarde. Si consideramos desde que estrenó, el 04 de marzo, a la fecha, el programa ha sido visto por 10 millones de personas.

“Ahora Caigo se ha ganado un lugar en mi corazón. Nunca imaginé tener una oportunidad como esta a mis 52 años. Tener la responsabilidad de conducir un programa franjeado en TVN, en un horario tan competitivo. TVN confió en mí, y eso me llena de satisfacción, sobre todo porque los resultados han sido tan positivos. Este programa, además, es familiar, y ahora los niños me conocen, lo cual me tiene muy contento, no por ego, sino porque hemos logrado entrar en los hogares, llegar a las familias y ayudarlas a cumplir sus sueños.”, comenta.