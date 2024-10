Comparte

Ya van 19 reclutas confirmados para el nuevo reality show del 13, “Palabra de honor”. Y tras los nombres de Miguel “Negro” Piñera, Catalina Pulido, Marcianeke, Yuli Cagna, Victorio Bouvier, Mel Alcalde, Andrés Caniulef, Rubí Galusky, Sergio Rojas, Josué Bernal, Antonella Ríos, Oriana Marzoli, Fabio Agostini, Félix Soumastre, Anyella Grados, Dash, Malito Malozo, Gala Caldirola y Anaís Vilches, dos mujeres potentes se suman al encierro: la ex “Yingo” Faloon Larraguibel y la comediante Natu Urtubias.

Me gustó hacer realities

Faloon Larraguibel, aún al aire en “¿Ganar o Servir?”, destaca su paso por ese reality como una gran experiencia. “Me gustó porque me permitió iniciar nuevos proyectos y fue un proceso de sanación, de escape a toda mi realidad. Disfruté el estar sola, el estar conmigo, el volver a conocerme qué era lo que sentía, lo que quería, ordenar mis ideas y ver qué era lo que yo quería hacer más adelante. Estuve nueve años con una persona que no era yo y me olvidé mucho de mí misma. Ahora volví a estar yo en primer lugar y eso fue gracias al reality”, apunta.

Por eso dice haber aceptado ingresar a “Palabra de honor” para coronar el año más intenso de su vida. “Siento que tengo que cerrar este año de esta manera, en un reality nuevo, porque tengo que alargar todo lo que pueda esta buena racha, estos 15 minutos de fama, y si tengo la posibilidad de que esta buena racha se alargue hasta el próximo año, sería genial. Aunque tuve mucha figuración en la época de ‘Yingo’, después me quedé estancada, así que esto es un renacer mío, un volver a reencantarme con esto que me encanta. Me encanta la televisión, disfruto mucho hacer lo que hago, me gustó hacer realities y me va a encantar estar en éste”, sostiene.

Su introducción en el mundo de los realities fue polémica por los muchos conflictos que protagonizó con Oriana Marzoli, Fran Maira y Mariela Sotomayor, entre otras. Al respecto, Faloon afirma que no le afectan las críticas. “Oriana y Fran me decían que estaba despechada, pero ellas no saben de la vida. Yo soy una mujer casada, divorciada, con hijos, ya pasé por todo. Ellas juraban que yo iba a andar detrás de hombres, porque necesitaban la aprobación de un hombre para estar ahí. No estoy desesperada por buscar un hombre ni voy a pelearme con una mujer por un hombre. Yo ya vengo de vuelta, no quiero ese tipo de dramas en mi vida”, asegura.

En torno al nuevo espacio de telerrealidad, Faloon dice tener claro lo que quiere. “Mi objetivo es ganar el reality, sí o sí. Estoy entrenando muchísimo y como ya sé más o menos el tipo de competencias, estoy muy enfocada en sacar más resistencia”, adelanta, y recuerda que ella tuvo antes una experiencia militar.

“Una vez en ‘Yingo’ hicimos un día de Servicio militar, con traje y haciendo todo el entrenamiento duro. Recuerdo que terminamos muy agotados, pero me gustó. Además yo soy súper disciplinada y no me complica seguir órdenes”, manifiesta, y agrega que lo único que podría causarle problemas es su carácter.

“Soy súper mal genio, especialmente para despertarme. Hay gente que tiene hambre y se pone mal genio, a mí me pasa cuando tengo sueño, ahí no me pueden ni hablar”, confiesa.

Finalmente, sobre la posibilidad de encontrar el amor en este nuevo reality, Faloon es optimista. “Yo creo que si uno va tan predispuesto a encontrar el amor, no lo va a encontrar. Las cosas llegan por casualidad, y si hay una persona que me llame la atención, me la voy a jugar, pero no me voy a meter con alguien para hacer contenido. De todas formas, no me cierro a esa posibilidad”, indica.

Juego a ser la diferente, siempre lo he sido

Natalia Urtubias, apodada “Natu”, es una joven influencer y comediante que en los últimos dos años ha tenido cada vez más presencia en pantalla. “Mi mamá me dice que nací para estar frente a las cámaras. Desde chiquitita he estado metida en esto del espectáculo, en gimnasia rítmica, modelaje, incluso iba a castings de baile al ‘Venga conmigo’”, confidencia.

Fue así como decidió estudiar cine, donde hizo de todo, desde ser guionista y extra hasta asistir a Benjamín Vicuña en “Prófugos”. Un día, aprovechando su formación como guionista, el comediante Luis Slimming la reclutó como invitada recurrente al programa “El sentido del humor”, y ahí Natu se inició en el stand up. “Soy del chiste corto estilo Luis Slimming, tenemos un humor parecido, aprendí a trabajar mucho con él. También me han dicho que tengo algo de Paloma Salas, por lo incorrecta”, se define la joven.

Simultáneamente, fue invitada a debutar en televisión como conductora del espacio “Ni tan basados”, donde tenía que hacer un react del reality “Gran hermano”. “Yo no veía realities antes, tuve que ponerme al día y me gustó el formato. Considero que quedé un poco experta en el género reality. Por eso siento que entrar a ‘Palabra de honor’ es como cumplir con un checklist. Ha sido muy pasito a pasito todo, avanzando hasta llegar acá”, reflexiona la comediante.

De hecho, Natu confiesa que acaba de realizar una maratón de “¿Ganar o Servir?” para manejar mejor el formato. “Me llaman la atención personajes como Luis, porque es un villano simpático, el tipo de persona con el que me gustaría esconderme para robar galletas y hacer travesuras. Lo mismo Botota, porque yo también soy cahuinera y llevo y traigo como ella. Creo que en mí va a primar la traición por sobre la lealtad, porque no todos los días estoy de acuerdo con lo que digo. Por ahí va a ir mi estrategia para mantenerme en el reality”, adelanta.

Consultada sobre sus objetivos a la hora de entrar al reality, dice que espera ser la “alternativa” del grupo. “Como tengo un humor particular, yo creo que juego a ser la diferente, siempre lo he sido. No quiero gustarles, quiero que me conozcan y se acuerden de mi cara. Lo otro que quiero es conocer gente distinta, uno está acostumbrado a rodearse y retroalimentarse de las mismas personas todo el tiempo, en mi caso comediantes”, sostiene.

Acorde al formato del programa, Natu se confiesa “rebelde en el sentido en que soy poco estable, por ejemplo, porque después de haberme ido a mochilear por toda Latinoamérica volví para trabajar a una oficina, y luego renuncié a eso para empezar en el humor. Duro poco en las pegas, siempre renuncio a todo, me descarrilo rápido, soy poco ordenada. Además soy lloroncita y nerviosita también, me falla el colon al tiro cuando me emociono”.

Finalmente, en torno al amor, Natu se define como soltera y “totalmente bisexual”. “Soy súper coqueta y me gusta jugar mucho con eso, con hombres y mujeres, voy tanteando terreno sin prejuicio. De los hombres que están en los realities ahora me gusta el físico de Rai, además que coquetea todo el rato. Si me pescara, me lo comería, pero es muy chico y le gustan las modelos. De las chicas en cambio me gustan todas, desde la Fran hasta la Faloon y la Gala”, revela.