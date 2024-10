La artista Olivia Rodrigo vivió un inesperado momento durante su más reciente presentación en Melbourne, Australia, como parte de su GUTS World Tour.

La estrella pop, conocida por éxitos como “Vampire”y “good 4 u”, sufrió una fuerte caída en pleno concierto, mientras se movía de un lado a otro del escenario.

El incidente ocurrió en el famoso Rod Laver Arena, donde Olivia estaba entregándose por completo a su público.

Mientras corría y charlaba con los asistentes, no se percató de un hueco destinado a la escenografía, lo que provocó que cayera estrepitosamente.

A pesar del golpe, la cantante rápidamente se levantó, se tomó el percance con buen humor y continuó el show como si nada hubiera pasado.

El video de la caída no tardó en viralizarse en redes sociales, donde sus fanáticos reaccionaron de inmediato.

Muchos expresaron alivio al ver que Olivia no sufrió ninguna lesión grave, y destacaron su capacidad para manejar el incidente con gracia y profesionalismo.

“A veces solo hay un agujero en el escenario“, comentó Rodrigo entre risas, calmando a los presentes y generando simpatía entre sus seguidores.

Este no es el primer percance que Olivia enfrenta en su gira. Durante una presentación en Londres, su top se desabrochó mientras interpretaba “Love is Embarrassing”, pero, al igual que en Melbourne, la artista supo manejar la situación sin interrumpir su espectáculo.

Olivia Rodrigo falls into the stage hole at her Melbourne show:



“Oh my god! That was fun!”



pic.twitter.com/XfALrVRlee