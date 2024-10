¿A lo Cathy Barriga? Periodista de CHV se suma a plataforma de contenido para adultos

Comparte

Una periodista de CHV Noticias ha causado sorpresa en redes sociales tras anunciar su arribo a Arsmate, la plataforma chilena de contenido para adultos conocida como el “OnlyFans chileno”.

La comunicadora explicó los motivos detrás de esta drástica decisión, generando una ola de comentarios entre sus seguidores.

La profesional, quien ha mantenido un perfil bajo, decidió dar un giro radical a su carrera y aprovechar su visibilidad.

“Es algo que venía pensando desde hace tiempo porque soy muy exhibicionista y me gusta mostrarme“, comentó, despertando intriga entre sus seguidores.

Finalmente, se reveló que la periodista en cuestión es María Paz Arancibia, conocida por su trabajo en CHV Noticias.

Arancibia añadió que muchos de sus seguidores le sugirieron monetizar su contenido: “Un montón de gente me decía ‘¿por qué estás mostrando esto por amor al arte?’, entonces ya no lo voy a hacer por amor al arte“, explicó.

“Decidí darlo todo con mi comunidad” – María Paz Arancibia

La periodista también comentó que su decisión responde al deseo de generar una mayor conexión con sus seguidores.

“Me decidí, chanté el trípode y busqué la lencería para darlo todo, endiosada para ustedes (sic)”, comentó en tono jocoso, mientras anunciaba oficialmente la apertura de su cuenta en la plataforma.

Además, señaló que esta nueva faceta le permite explorar una parte distinta de su vida, lejos de las noticias y el periodismo formal.

“Me divierto mucho con ustedes, pese a que tengo un trabajo muy demandante. Trabajo en un medio de comunicación masivo, pero esto me genera mucho placer, me genera mucho goce y me divierte“, afirmó Arancibia, señalando que es una manera sana de desconectarse de su rutina diaria.

¿Cuál es el valor de la suscripción a María Paz Arancibia?

Para quienes deseen acceder al contenido de María Paz Arancibia en Arsmate, deben pagar una suscripción mensual de 25 dólares (aproximadamente 24 mil pesos chilenos).

La periodista promete sorprender a sus seguidores con fotografías y videos exclusivos, asegurando que esta nueva etapa será tanto para ella como para sus fans.

Sin duda, la noticia ha causado revuelo, y la comparación con otras figuras, como Cathy Barriga, no se ha hecho esperar, dado el impacto que ha generado en la escena mediática chilena.