Luis Jiménez, el reconocido exfutbolista y empresario, ha vuelto a abrirse sobre su complejo momento personal tras el quiebre con Cote López, su pareja durante casi 20 años.

A través de su cuenta de Instagram, el “Mago” compartió con sus seguidores cómo ha lidiado con esta difícil etapa. Así, reveló que ha estado asistiendo a terapia para superar la ruptura.

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas en la red social, uno de los temas recurrentes fue su estado emocional luego de la separación con la influencer, con quien tiene cuatro hijos.

Jiménez aclaró que la relación terminó definitivamente en septiembre del año pasado, después de algunos intentos fallidos por reconciliarse.

“Estoy soltero, sí. Nosotros con la Jose nos separamos en septiembre del año pasado, después tuvimos un par de situaciones en las que volvimos, lo intentamos, pero finalmente no se dio”, explicó en la oportunidad el exseleccionado nacional.

El actual estado de Luis Jiménez tras su quiebre con Coté López

Durante la conversación con sus seguidores, Luis Jiménez no esquivó preguntas sobre cómo ha manejado el dolor de

la separación y sorprendió al confesar que ha recurrido a la terapia para poder procesar el quiebre.

“Estoy en terapia, he tenido momentos malos (mucha pena) y buenos (esperanza), pero insisto que es un proceso que todos vivimos al momento de una separación”, detalló.

El exfutbolista añadió que poco a poco ha comenzado a sentirse mejor y tiene claro que, aunque la situación ha sido complicada, “todo se va ajustando día a día”.

Con esa actitud optimista, Jiménez recalcó la importancia de aceptar la realidad como un paso clave para superar este tipo de rupturas.

Luis Jiménez sobre sus hijos: “No ha sido difícil”

Otro tema sensible que abordó en sus respuestas fue la relación con sus hijos tras la separación.

El empresario aseguró que, pese al quiebre con Cote López, ha logrado mantener una cercana relación con ellos, enfatizando que lo más importante es que los niños no sufran las consecuencias de la ruptura.

“Prácticamente vivo con ellos, así que no ha sido nada difícil (…) Los niños no tienen la culpa y no toman esa decisión. Ellos necesitan tanto de su mamá como de su papá”, señaló Jiménez, mostrando su compromiso como padre.

Finalmente, el exfutbolista confesó que aunque está abierto al amor en el futuro, ve complicado volver a formar una nueva familia.

“No lo creo”, sentenció, dejando claro que el proceso de sanación está en marcha, pero que aún hay cicatrices que sanar.