El programa Mucho Gusto de Mega vivió un momento de alta tensión este jueves cuando José Antonio Neme detuvo abruptamente una entrevista tras la actitud grosera de un invitado.

Todo comenzó cuando el matinal cubría el caso de maltrato a un portero en un condominio de Zapallar, región de Valparaíso.

El incidente, que fue captado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales, ocurrió el pasado 18 de septiembre.

En las imágenes se ve al empresario José Antonio Corral insultando y humillando a un guardia de seguridad.

El motivo: el portero impidió el ingreso de una visita, ya que no se había informado a qué casa se dirigía. Molesto, Corral le gritó al trabajador: “¡Ábreme ahora, porque yo te digo, ábreme!”, dejando en evidencia una actitud de prepotencia que indignó a la audiencia.

El Tenso momento en vivo

Durante la emisión del matinal, el hijo del acusado, Martín Corral, fue entrevistado para hablar sobre lo sucedido.

Al ser consultado, excusó el comportamiento de su padre, argumentando que había tenido “un mal día”. Sin embargo, sus palabras no convencieron al panel, y rápidamente el tono de la conversación se tornó hostil.

Martín Corral no tardó en perder los estribos, lanzando una serie de improperios en vivo. “Hay cosas más importantes que hablar de esta hue… El país está hecho mierda, y ustedes gastan toda la mañana en esta tontería”, expresó, generando la sorpresa de todos en el estudio.

José Antonio Neme lo corta en seco

Ante este comportamiento, José Antonio Neme no se quedó callado y respondió con dureza.

“Por personas como tú, el país está como está. Te lo digo directamente, por tipos como tú y tu papá que creen que el país les pertenece”, señaló visiblemente indignado.

Acto seguido, decidió cortar la entrevista: “No voy a seguir hablando con este maleducado de mierda! (sic)“.

La reacción del conductor fue celebrada por el equipo del programa y los televidentes, quienes aplaudieron su firmeza frente a la falta de respeto del entrevistado. Neme fue categórico al dejar en claro que no toleraría insultos en su espacio de trabajo.

Minutos después, el propio José Antonio Corral, padre del entrevistado y protagonista del incidente en Zapallar, se contactó con el programa para ofrecer disculpas en nombre de su hijo.

No obstante, Neme, con su característico estilo, mantuvo su postura. “No se preocupe, a mí me da igual, pero lo que no acepto es que me garabateen en mi trabajo. Eso no se lo aguanto a nadie”, sentenció, poniendo fin al tenso momento.

Aquí puedes revisar el momento: