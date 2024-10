Comparte

Sin duda las peleas más fuertes en “¿Ganar o servir?” fueron protagonizadas por Luis Mateucci y Pangal Andrade.

En tanto, los chicos realities durante toda la competencia tuvieron varios encontrones y diferentes puntos de vista.

Ahora, que las grabaciones del programa ya terminaron, Luis habló con FMDos y se sinceró sobre su relación con el deportista extremo.

“Con Pangal lo mejor, o sea, yo no tengo nada que decir, nos llevamos muy bien”, comenzó diciendo el argentino.

“Lamentablemente, con tres meses de estar encerrado y todo, se va a tener roces, somos dos personalidades fuertes”, agregó.

Tras ello, explicó que muchas de las peleas son parte de su “show” en el encierro “muchas cosas las hago por trabajo y él las sabe, la gente a lo mejor no lo sabe, pero tanto yo como Pangal las sabemos”.

Finalmente, sostuvo que se han visto tras dejar la casa-estudio y no han tenido problemas, ya que no habría rencillas entre ellos.

“Las veces que nos cruzamos está todo bien, no pasa nada, no murió nadie, no hubo juego desleal (…) Muchas veces, a lo mejor sí, jugamos un poco más al límite, pero nada más que eso”, cerró Luis.