Comparte

La animadora María Luisa Godoy respondió a las declaraciones de Ivette Vergara, quien recientemente cuestionó la falta de rostros femeninos en TVN tras su salida de la señal pública. Vergara, en una entrevista con El Mercurio, expresó su malestar por la escasa participación de mujeres en áreas clave como Deportes y Prensa en el canal.

“Lo que hoy me duele es que las mujeres no tengamos oportunidades, que sea tan poco relevante la presencia femenina en TVN”, afirmó Vergara en su momento, apuntando a lo que considera una incoherencia en el discurso del canal y del gobierno respecto a la equidad de género.

María Luisa Godoy responde a Ivette Vergara

Consultada por estas críticas en el programa “Sígueme” (TV+), María Luisa Godoy le restó peso a las declaraciones de Ivette Vergara. “Le tengo mucho cariño a Ivette, me llevo súper bien con ella, pero somos hartas mujeres en TVN”, aseguró la animadora del matinal “Buenos Días a Todos”.

Godoy explicó que aunque realizó un conteo específico, el canal cuenta por primera vez con una directora ejecutiva, y añadió que “habemos animadoras” en distintas áreas, aunque reconoció que no está familiarizada con el funcionamiento del área deportiva, donde Vergara ejercía su labor.

Al ser consultada sobre qué figura femenina destaca actualmente en TVN, Godoy mencionó a Carmen Gloria Arroyo como una “tremenda animadora”, subrayando su importancia en la señal.

Godoy también abordó los cambios que ha experimentado la televisión en los últimos años, señalando que los presupuestos se han reducido debido al auge de las plataformas digitales. “Hoy en día, los canales tienen dos mujeres y dos hombres en general para los programas, porque sabemos que es un nicho que ha bajado mucho. Todos tenemos que hacer más cosas”, comentó.