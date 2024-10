Comparte

Toda una polémica estalló luego de que Ivette Vergara criticara públicamente a TVN por la falta de rostros femeninos en la estación pública.

Tras su salida del canal, la animadora compartió su descontento en una entrevista con El Mercurio, donde lamentó la escasa presencia de mujeres en áreas clave como deportes y programas estelares.

“Lo que hoy me duele es que las mujeres no tengamos oportunidades, que sea tan poco relevante la presencia femenina en TVN, que no les haya importado dejar sin mujer al Área Deportiva y a Prensa Deportes”, comentó Vergara.

Estas declaraciones no pasaron nada desapercibidas en la señal estatal, y tardaron unos días para que se diera a conocer la primera réplica.

La respuesta de María Luisa Godoy a Ivette Vergara

Frente a estos dichos, María Luisa Godoy, una de las principales figuras de TVN y conductora del matinal “Buenos Días a Todos”, no tardó en entregar su visión.

Durante el programa “Sígueme” de TV+, Godoy fue consultada sobre las críticas de Vergara, a quien le respondió.

“Le tengo mucho cariño a Ivette, me llevo súper bien con ella, pero somos hartas mujeres en TVN”, afirmó Godoy, asegurando que, aunque no había hecho un conteo exacto, la presencia femenina en la señal pública era significativa.

Además, la conductora destacó que TVN cuenta con una directora ejecutiva mujer por primera vez en su historia, un hecho que para ella representa un avance en la equidad de género dentro del canal.

“Habemos animadoras, ella lo hizo en la parte deportiva, que es un lugar que yo manejo mucho menos porque nunca he estado en el área deportiva“, añadió Godoy, marcando una diferencia en su experiencia con respecto a su excompañera.

Carmen Gloria Arroyo, el gran rostro femenino

Cuando se le preguntó sobre quiénes son las animadoras más influyentes en la señal pública, María Luisa Godoy no dudó en mencionar a Carmen Gloria Arroyo como un referente.

“Es una tremenda animadora”, dijo Godoy, defendiendo la presencia de mujeres potentes en los distintos programas del canal.

Asimismo, Godoy recordó que, en la actualidad, los canales de televisión han debido adaptarse a presupuestos más ajustados y un mercado en declive.

“Hoy en día los canales tienen dos mujeres y dos hombres en general para los programas, porque sabemos que es un nicho que ha bajado mucho”, comentó, aludiendo a la necesidad de optimizar los recursos ante el auge de las plataformas digitales.