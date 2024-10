Comparte

Este lunes, el matinal de TVN, “Buenos Días a Todos”, comenzó con una baja notable: María Luisa Godoy no estuvo presente en el set, ya que se encontraba de viaje en Argentina.

Desde allá, la animadora relató en vivo un incómodo momento que vivió durante el vuelo, el cual calificó como “la vergüenza del año”.

Durante la transmisión, Eduardo Fuentes, compañero de programa, comentó la ausencia de Godoy y la conectó para que contara los detalles de su experiencia en el avión.

La animadora confesó que sufrió un fuerte mareo durante el trayecto, y la situación rápidamente se transformó en una anécdota que quedará para el recuerdo.

El inesperado momento que vivió María Luisa Godoy

“Yo me mareo y me pasó lo que nunca me pasa: estaba sola, y no tenía a nadie al lado para tomarme la mano”, relató María Luisa entre risas.

Sin embargo, lo peor estaba por venir, ya que las náuseas aumentaron. “Me empezaron a dar arcadas, y dije ‘Dios mío, qué vergüenza’, y en la fila de al había un argentino buen mozo que me dijo: ‘Te ayudo’”, contó.

La situación empeoró cuando, finalmente, María Luisa no pudo contener el malestar y vomitó.

En ese instante, otro pasajero argentino se acercó para ofrecer su ayuda, lo que intensificó el bochorno de la animadora. “¡No! Retírate, por favor”, exclamó entre risas al recordar el episodio, afirmando que se sintió “súper humillada”.

Una experiencia vergonzosa que se toma con humor

A pesar de la incómoda situación, María Luisa Godoy demostró su capacidad para reírse de sí misma y seguir adelante.

“Viví la vergüenza del año”, comentó la animadora, quien también aprovechó para agradecer a las personas que la acompañaron y se preocuparon por su bienestar tras el vuelo.

Sobre los motivos de su visita a Argentina, María Luisa fue reservada y no entregó mayores detalles, señalando que se trataba de un viaje por razones profesionales.