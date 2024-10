Comparte

Como es sabido, Jorge Valdivia fue acusado de una presunta agresión sexual en la madrugada de este lunes.

Bajo ese contexto, hoy en “Mucho Gusto” hablaron de ello y José Antonio Neme recordó que el exfutbolista estaba en una relación con la diputada Maite Orsini, con la cual supuestamente habría terminado.

“El tema de Maite Orsini no es menor. Maite Orsini es una parlamentaria feminista, es una parlamentaria de la izquierda progresista, que está en las antípodas del ‘violador eres tú”, comenzó diciendo el periodista.

Todo era un tongo

“Acuérdense ustedes que el propio Mago dio entrevistas donde decía que casi había visto la luz política, se había encontrado con una especie de doctrina mariana y había cambiado su mirada del mundo, básicamente, a raíz de la compañía de Orsini”, añadió.

Tras ello, cuestionó “¿la diputada Orsini no le explicó algo tan fundamental del feminismo como es el consentimiento sexual? Entonces todo era un gran tongo, porque si ellos se compenetraron emocional e intelectualmente, me imagino que Maite Orsini le habrá explicado uno de los preceptos básicos del feminismo que tiene que ver con el consentimiento sexual. Si es que es así, digamos”.

Asimismo, recalcó que la parlamentaria no tendría culpa alguna “igual hay que tener ojo con no culpar a la diputada (…) No la estoy culpando, sólo digo que es bien curioso que él haya abrazado causas progresistas y luego haya tropezado, eventualmente, con un delito como este”.

“A mí me cuesta entender que Maite Orsini trate de ‘asqueroso’ a un diputado que hace una crítica al gobierno por el caso Monsalve y no considere que hay un dejo de asquerosidad en una eventual violación”, agregó.

“Me parece de una inconsistencia brutal. Yo sé que esto no es farándula, pero también hay algo de eso en estos personajes, cuando ella declara que lo ‘evangelizó’ y hoy tropieza con algo que da la impresión que no fue tan buena profesora”, concluyó Neme.