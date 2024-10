"Hay cosas divertidas y esto no": Negro Piñera bajo fuego por meme sobre Jorge Valdivia y Manuel Monsalve

Comparte

Negro Piñera se encuentra en el ojo del huracán tras compartir un polémico meme en sus redes sociales, relacionado con los mediáticos casos de Jorge Valdivia y Manuel Monsalve.

Ambos están acusados de presuntos delitos de abuso sexual y violación, situaciones que han generado gran revuelo en los últimos días.

El meme que compartió Piñera mostraba a Valdivia y Monsalve en una barra sirviendo pisco sour, una clara referencia a los detalles que se han hecho públicos sobre las acusaciones en su contra.

Según las denunciantes, antes de los incidentes tomaron esta bebida alcohólica con los acusados, y luego no recordaron con claridad lo que sucedió.

Reacciones en redes sociales

Como era de esperarse, la publicación no tardó en encender la polémica en el mundo digital.

Mientras algunos usuarios intentaron tomarse el tema con humor y defendieron el derecho a hacer chistes sobre cualquier cosa, otros fueron mucho más críticos con Negro Piñera.

“Hay cosas divertidas y esto no”, escribió un usuario en redes sociales.

Otros comentarios destacaban lo inapropiado de hacer humor con un tema tan sensible, como: “No es gracioso. A usted no le gustaría que se rieran de la muerte de su hermano”.

Aún así, hubo múltiples comentarios que apoyaron la imagen de Negro Piñera y le bajaron la seriedad al asunto.

“Negro, te gusta el webeo (sic)”, “La cuota de humor” y “Buena“, fueron otro de los mensajes que se dejaron leer.

El contexto de las acusaciones

Tanto Jorge Valdivia como Manuel Monsalve han estado en el centro de atención mediática por estas acusaciones.

El Mago Valdivia fue formalizado y quedó en prisión preventiva este martes, mientras que la situación de Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, sigue bajo investigación.

En ambos casos, las víctimas relatan episodios que involucran a la bebida mencionada y posteriores eventos traumáticos.

Aquí puedes ver la polémica publicación que compartió: