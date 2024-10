Comparte

Como es sabido, Diana Bolocco ingresó a la casa de “Gran Hermano” y compartió con los finalistas.

En esa instancia, Diana tuvo una íntima conversación con Pedro Astorga, quien se refirió a su soltería.

“¿Por qué no tienes pareja? ¿No te interesa?”, le consultó la animadora, a lo que el deportista respondió con toda sinceridad.

“Estoy en una etapa que viajo mucho por trabajo y por competencias”, comenzó diciendo.

“Me gusta viajar harto y siento que cuando viajo me enfoco demasiado en lo que estoy haciendo, soy medio despegado. Yo siempre les digo en WhatsApp a mi familia que cómo están y cuando llega el momento leo todas las conversaciones, pero no soy así de estar llamando o de repente decir lo extraño, si les mando algo es como una foto”, explicó.

Paso mucho tiempo sin mi celular

“Tú te concentras mucho en tu vida profesional y se te olvida tu vida personal”, comentó Diana, a lo que él sostuvo que no se le olvidan sus cercanos, sino que se enfoca mucho en el río y en sus cosas.

“Cuando me conecto hablo, pero paso mucho tiempo sin mi celular y finalmente cuando estoy como pinchando o en una relación como que nunca me entienden”, reveló Astorga.

“De repente veo el celular, los mensajes, pero no lo contesto”, añadió.

Finalmente, Pedro confesó que cree que eso es uno de los motivos por los que sus relaciones no prosperan, ya que no lo entienden, pero por ahora su prioridad no es el amor.

“Estoy totalmente en otra”, aseguró el finalista de “la casa más famosa del mundo”.