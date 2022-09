Comparte

Hace una semana que Ignacio Román protagonizó un polémico capítulo en "El Discípulo del Chef", luego de que renunciara al programa.

Recordemos que la situación se dio luego de que perdiera la competencia por "el mejor asado", donde en la oportunidad señaló: "Me están dejando como el forro en las redes sociales".

"Yo dije, ‘si yo hacía un asado, yo ganaba, si no me retiraba’. Soy un hombre de palabra", sostuvo el exfinalista de "MasterChef", sumando a que de igual manera "fue una experiencia maravillosa".

Si bien parecía que el tema había quedado en el pasado, este fin de semana compartió una nueva publicación en las redes sociales, donde volvió a referirse a la situación, compartiendo una postal desde el set del programa culinario de CHV.

"La vida no es color de rosa"

"Soy el hombre que no tiene que aparentar. Soy real, bonito y feo, con triunfos y derrotas, con aciertos y fracasos, con alegría y con penas, con perfecciones e imperfecciones, con amor y odio, con alegría y con penas, con miedo y valentía", inició comentando.

Luego continuó: "La vida no es color de rosa, te amo Muriel Martín, eres lo mejor que me pudo pasar en mi vida, vales tu respiración en oro. Eres lo mejor y lo más hermoso que me ha pasado en la vida".

Pero esto no quedó ahí, pues luego compartió una fotografía donde se deja ver a Marisol Pierola, sobre la cual redactó: "Ahí tienen un poco de material. La cocina no vendía. Pero menospreciar, desprestigiar y hablar mal del mundo gastronómico eso vendía. Más no somos farala".

Aquí puedes revisar las publicaciones: