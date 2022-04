Para nadie es un misterio que una de las actividades preferidas de la ex alcaldesa de Maipú es el baile, pero lo que pocos saben es que ella también patina,¡y es muy buena!

Así la hemos visto en varias publicaciones que ha realizado a través de su tik tok e instagram , plataforma en la cual muestra gran parte de su día a día.

«Lo practico desde muy chiquitita, los patines fueron un regalo de navidad de cuando tenía 6 o 7 años y desde que me los puse siempre sentí una seguridad especial porque es un deporte muy completo, pero además tiene algo particular que es que transmite la sensación de libertad, cuando ya logras tener el control del patín, con el equilibrio y la destreza, al patinar al aire libre con el viento en tu cara sientes eso bien especial, por eso me gusta por sobre otro deporte, como la bicicleta». Nos comentó en exclusiva para Sillón Vip.

Además, la ex autoridad nos contó cómo fomentó este deporte en la comuna que presidió, inaugurando una pista de patinaje municipal con talleres gratuitos. «Lo primero que hice fue transformar un espacio abandonado como era la ex Medialuna en Maipú, con el apoyo de empresas privadas que financiaron esta idea que fue maravillosa, porque éste tenía una forma circular que permitía hacer una pista, para realizar presentaciones y bueno con la baldosa adecuada, las butacas. Luego se sumó otra empresa con la implementación de los patines, y así, siempre tuvimos el apoyo de empresas que fue muy importante para la recuperación de espacios y fomentar el deporte».

Dice que cuando puede, se escapa a patinar a alguna parte, al menos una vez a la semana y ha iniciado una búsqueda de lugares ideales para realizar este deporte. «La verdad es que no hay muchos, yo estuve ahora en un skatepark, pero hacen falta más lugares, que se multipliquen, porque si hubiera más pistas o canchas pequeñas en los barrios créanme que los niños no estarían todo el día sentados con videojuegos, y parte de esa promoción. Es responsabilidad de los adultos y de las autoridades no olvidarse de eso, de fomentar actividades que promueven la salud y bienestar». concluyó.