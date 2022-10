Comparte

La empresaria María José Lopez subió a sus redes sociales un video donde se ve bailando y disfrutando del segundo concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional.

Vestida con una minifalda verde, unas botas con brillos del mismo color y un top de estrellas con lentejuelas, la influencer mostró a sus seguidores algunos momentos del concierto.

La publicación ha alcanzado más de 72 mil likes y se ha llenado de comentarios ovacionando su look, pero también recibió algunos mensajes negativos como "linda, pero en ocasiones caes en la vulgaridad" , "cómo te vistes así, si estás en un show" y "respeta a tu marido".

Frente a las críticas, Coté López no guardó silencio y respondió mediante una historia de la red social.

"Si a alguien le incomoda como me visto o como bailo, o como soy, pues (indicando con un emoticón de dedo) ‘Dejar de seguir’. Mi gente sabe como soy y como me pongo jajajaja si te perturba, entonces TÚ NO ERES MI GENTE”, declaró.

“Yo no trato de ser ‘elegante, ni fina, ni dama’… ni ninguna etiqueta… solo soy quien se me antoja ser y punto”, terminó diciendo la modelo.