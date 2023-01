Comparte

Este lunes se estrenó el documental "Pretty Baby" de la reconocida actriz, Brooke Shields, y lo que solo aparentaba ser una crítica a la sexualización en la industria cinematográfica, también escondía una fuerte revelación.

"Me quedé completamente congelada", fue la frase con que la protagonista de la película Laguna Azul describió el terrible momento en el que un productor de cine la violó a sus 20 años de edad.

De acuerdo al estadounidense, el cineasta, de identidad no revelada, la llevó a cenar a un hotel y luego la invitó a subir a la habitación, momento exacto en el que cerró la puerta y abusó de la joven sin su consentimiento.

"Subimos y él desapareció un rato. Luego salió desnudo y se subió sobre mi. Tenía miedo de que empezara a ahogarme, asique en el momento no forcejeé demasiado, me quedé completamente congelada", comentó la actriz.

"Yo solo me repetía: ‘Mantente con vida y sal’. Y sencillamente me callé. Dios sabe que yo había aprendido cómo desvincularme de mi cuerpo", agregó la modelo y escritora.

Sexualizada desde que era menor de edad

Además del terrible episodio que vivió a sus 20, la actriz también vivió complejos momentos cuando era menor de edad, precisamente por su debut en el cine con la película Laguna Azul cuando ella aún tenía 14 años.

Fue en 1980, año en que se estrenó el filme, que la protagonista fue contactada por la marca de jeans Calvin Klein para hacer un video comercial.

En él, se ve a la niña de 14 años con las rodillas flexionadas y una camisa desabotonada pronunciando la frase “¿Quieres saber lo que se interpone entre mis Calvin y yo? Nada”.

“Era una niña ingenua, vivía en una burbuja y no pensé que eso tuviera naturaleza sexual. Si había la intención de usar el doble sentido, no me lo explicaron” expresó la hoy mujer de 56 años, de acuerdo al medio español La Razón.

“Ahora soy dueña de mi sexualidad”, agregó la mujer que hoy es madre de dos preciosas hijas.