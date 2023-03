Comparte

Desde este viernes está disponible, exclusivamente en Star+, un nuevo thriller basado en hechos reales que promete mantener a las audiencias atrapadas desde la primera escena: "El estrangulador de Boston".

Una película protagonizada por Keira Knightley, Carrie Coon, Alessandro Nivola y Chris Cooper que aborda los famosos asesinatos sucedidos en Boston entre 1962 y 1964, en manos del llamado "Estrangulador de Boston".

Escrito y dirigido por Matt Ruskin (Crown Heights), el film está narrado desde la perspectiva de Loretta McLaughlin (Knightley) y Jean Cole (Coon), dos reporteras que asociaron los primeros asesinatos, aparentemente inconexos, y publicaron la historia en el periódico Record American.

Estos son cinco datos curiosos del detrás de cámara de "El estrangulador de Boston".

El enfoque de los hechos que propuso el guionista y director conquistó de inmediato a los productores

Entre 1962 y 1964, más de una decena de mujeres solteras, de entre 19 y 85 años de edad, fueron asesinadas en el área de Boston. Todas fueron estranguladas y sus cuerpos colocados en poses provocativas por un misterioso atacante que pasó a ser conocido como el "Estrangulador de Boston".

Al abordar el legendario caso del Estrangulador, uno de los más recordados en la historia criminológica del siglo XX, Ruskin detectó desde un principio que la perspectiva de las dos reporteras arrojaba una mirada muy interesante sobre los hechos. Valientes y decididas, las periodistas siguieron tenazmente cada una de las pistas y no repararon en poner su vida en peligro ante el esfuerzo por mantener informada a la ciudad.

"La película no se centra únicamente en la cobertura de Loretta, sino también en la relación con su familia y con Jean Cole mientras trabajaba incansablemente por cubrir la mayor historia de su carrera. Para mí era importante mostrar no solo su compromiso con el trabajo, sino también los desafíos y obstáculos personales que debieron enfrentar en una época en la que no había muchas mujeres en la redacción de un diario", señala el cineasta.

El punto de vista propuesto por Ruskin despertó interés en el equipo de la compañía productora al mando del proyecto, Scott Free Productions, liderada por el legendario realizador Ridley Scott.

"Cuando la gente piensa en el Estrangulador de Boston, tiene ideas erróneas sobre lo que realmente sucedió. Pero, además, al contar la historia a través de la mirada de Loretta y Jean, estas reporteras que debieron desafiar las normas de la época al proponerse investigar ellas mismas estos asesinatos, la película plantea un enfoque diferente", comenta el coproductor Sam Roston.

Knightley y Coon conectaron en el set a partir de un rasgo singular

La dupla actoral protagónica conformada por Knightley y Coon debía dar vida a un par de colegas intensamente conectadas, aunando esfuerzos en su labor periodística para llegar al fondo de la investigación. Las actrices no solo lograron eso en pantalla, sino que conectaron también fuera de ella, compartiendo los desafíos que conlleva el equilibrio entre la vida en el set y la maternidad.

A su vez, cuenta Knightley con humor que encontró en Coon un "alma gemela" en otro sentido: "Fue muy agradable trabajar con ella porque habla rápido como yo. Normalmente, a los actores no les gusta que el otro hable demasiado rápido, así que suelo meterme en muchos problemas por decir mis parlamentos a tanta velocidad. Y, de pronto, la conocí a Carrie que hacía lo mismo que yo. Fue glorioso".

Hay dos nativos de Boston en el elenco y el quipo técnico de la película

El espíritu de Boston de mediados del siglo XX se percibe en toda la película, e impactó especialmente en dos integrantes del equipo oriundos de esa ciudad. El actor Alessandro Nivola, quien interpreta al detective de homicidios Jim Conley, conectó rápidamente con el guion de Ruskin porque le trajo recuerdos de su juventud, cuando el "fantasma" del Estrangulador era parte del folklore local.

Nivola cuenta que, en los años 60, era común toparse con bostonianos que se negaban a abrir las puertas de sus departamentos por miedo a terminar en manos del mítico asesino.

Algo similar sucedió con el diseñador de producción John P. Goldsmith, nacido en Boston a principios de los 60. Para él fue muy especial el proceso de búsqueda de locaciones en la ciudad y sus alrededores, en un intento de desarrollar detalles narrativos visuales que recrearan con autenticidad la región en la pantalla.

La carrera periodística de Loretta McLaughlin se extendió mucho más allá del caso de Boston

Si bien Loretta McLaughlin cobró notoriedad como reportera en su cobertura del caso de Boston, ese fue solo el comienzo de una carrera formidable. Como señala el diario The Boston Globe en el obituario de la periodista, fallecida en 2018 a los 90 años, McLaughlin fue una reportera médica galardonada y la segunda mujer en ocupar el cargo de editora de las páginas editoriales del Globe.

En una columna que escribió para ese diario en 1991, contaba: "Cuando fui por primera vez a un periódico, en busca de trabajo, el editor gruñó: ‘Mira esa puerta (a la sala de redacción). Ninguna falda ha pasado jamás por esa puerta, y ninguna lo hará nunca‘".

Su interés por el manejo estatal de la crisis del SIDA y por el desarrollo de la píldora anticonceptiva la llevó a centrar sus informes periodísticos en temas de salud pública, adquiriendo gran notoriedad y reconocimiento por su trabajo en torno a esas temáticas.

En 1982 publicó el libro "La píldora, John Rock y la iglesia: la biografía de una revolución", sobre el médico que desempeñó un papel importante en el desarrollo de la píldora anticonceptiva. En años posteriores, también fue becaria en el Radcliffe Public Policy Institute y en el Harvard AIDS Institute.

La identidad del Estrangulador de Boston todavía es objeto de especulación

Si bien Alberto DeSalvo, confesó ser autor de los crímenes de Boston, las investigaciones no resultaron en evidencias físicas que lo vincularan a las víctimas. DeSalvo fue sentenciado a cadena perpetua por diversas violaciones y agresiones sexuales, y en 1973 murió apuñalado en prisión.

A 59 años del último asesinato atribuido al Estrangulador de Boston, todavía persisten las especulaciones en torno a la real autoría de DeSalvo y a la posibilidad de que los crímenes hayan sido cometidos por más de una persona. El caso aún es objeto de fascinación de numerosos “detectives de sillón” y amantes de las historias de crímenes reales.