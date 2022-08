Comparte

Esta tarde en “¡Tendencias!” Angelica Castro conversó con el psicoterapeuta Vikrant Sentis respecto a qué sucede cuando estamos en una relación amorosa y nos llama la atención otra persona.

El especialista explica que sentirse atraído por otra mujer o hombre no está mal, sobre todo si están juntos desde hace un largo tiempo, lo que debemos hacer es preguntarnos qué aspectos son los que no me están satisfaciendo de mi pareja.

