El desarrollo del e-commerce en Chile sin duda ha sido exponencial. La omnicanalidad se ha potenciado y ha hecho que las compañías de retail fortalezcan sus plataformas web y hagan cada vez más eficientes sus canales de despacho.

El estudio desarrollado por Acid Labs, empresa de software especializada en el soporte e infraestructura de importantes e-commerce, arrojó las tendencias de compra de los chilenos durante la Navidad. Muchos han tomado como un hábito la compra online y así evitan aglomeraciones y pueden comparar productos de manera rápida y segura.

Horarios de compra favoritos:

Distintos canales de retail presentaron comportamientos similares, donde los horarios de preferencia fueron a las 10.00 hrs, luego a las 12.00 hrs y a las 17.00 hrs. “Se presume que estos 3 horarios marcan una tendencia en relación a la jornada laboral donde las personas generalmente se toman ciertos breaks para la colación, almorzar y al cierre de su jornada”, explica Miguel Cantillana, Gerente de Ecommerce de Acid Labs.

Sin embargo, el horario con mayor preferencia es a las 22:00 hrs cuando las personas ya están en un modo de “descanso” y aprovechan de hacer la búsqueda de regalos antes de irse a dormir. Los e-commerce aprovechan estos horarios para enviar campañas de newsletter que mejoran la convertibilidad.

¿Regalos de última hora? Los consumidores online son más precavidos

La semana del 12 al 18 de diciembre es la más concurrida. Las promesas de envío en la RM son de 2 a 3 días en promedio en los retailers nacionales y fuera de Santiago están entre los 4 a 6 días hábiles, por lo que los consumidores no toman un riesgo mayor al 18 de diciembre para realizar sus compras. “Incluso si la promesa es de 2 a 3 días hábiles, las personas organizan sus compras con anticipación y no se arriesgan a que no llegue su pedido antes de Navidad”, comenta Cantillana.

El vestuario se perfila como uno de los productos más comprados:

Antes de la pandemia los accesorios estaban entre los productos que más se vendían, pero con el crecimiento de la confianza de los consumidores hacia los canales online, en retail las ventas de vestuario y calzado han ido en aumento como posibles regalos.

Pros y contras del ecommerce:

“Descuentos solo por 24 horas”, este es uno de los mayores atractivos de comprar online. Muchas tiendas lanzan ofertas exclusivas por sus páginas web, que en las tiendas físicas no están, para captar a las personas que están circulando por la web.

La logística de los despachos, todavía es un dolor de cabeza para muchos ecommerce, pero sin duda alguna ha evolucionado rápidamente. El desarrollo de la última milla ha permitido que hoy muchas tiendas puedan hacer envíos express por incluso un margen de hasta 3 horas.