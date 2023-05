Comparte

Más de un millón de reproducciones alcanza un video publicado por una periodista chilena en la plataforma de TikTok (@ nomad.fran).

La mujer, que viaja constantemente por otros lugares del mundo, fue consultada por un usuario sobre la opción de volver a Chile, y su respuesta es clara: "No. de vacaciones sí, pero yo no quiero volver a vivir en Chile nunca más".

Por ello, enumeró las razones para no regresar a territorio nacional, principalmente en torno al ámbito laboral.

"Yo estuve en un colegio igual medio cuico, y tenía gente con mucha plata, gente que era más clase media, pero sí, con buena situación, y luego tenía a los hijos de los profes, que tenían un origen un poco más humilde", inició el relato.

Así, en la pieza consultó: "¿quiénes crees tú que eran los que hacían bullying, los que más molestaban al resto, los que más discriminaban? No eran los cuicos, no eran los que tenían más plata (…) eran los de clase media que venían de familias que habían crecido económicamente".

Situación laboral

Además, la comunicadora ejemplicó sobre la situación laboral y universitaria. "Yo conocí gente muy preparada (…) súper agradables. Pero al mismo tiempo existe algo que se llama los mandos medios".

"Ellos viven maltratando al resto para sentirse mejor consigo mismos, tienen ese complejo de inferioridad y siempre están ninguneando al resto", manifestó.

Por esos motivos, Opazo asegúro que "no pertenezco a ese mundo".

"Siento que no importan mucho los resultados, importa mucho más el estatus, el amiguismo y siento que hay mucha mediocridad. Y me da mucha pena decirlo, porque a mí siempre me gustó trabajar y me he encontrado con cada persona".

"Yo sinceramente prefiero volver a Australia a limpiar waters, antes que trabajar con el hombre Dockers", finalizó.

