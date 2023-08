Comparte

Una joven venezolana destacó las 5 cosas que aprendió desde que migró a Chile.

En el registro, que alcanza más de 45 mil visualizaciones, @ francissellego_09 enumeró su aprendizaje, entre los que destacan la cultura y comida.

«Respetar la cultura de acá» fue el primer elemento nombrado por la mujer.

En segundo lugar, Francis destacó que no se debe «renegar de la comida. Que no porque sea la comida venezolana tengo que hablarle mal y quejarme, no, porque hay que agradecer por la comida».

En tercer puesto manifestó la responsabilidad.

«Todo en esta vida, si uno lo quiere hay que sudarlo y trabajarlo», añadió.

Finalmente, agregó que «no porque no sea mi país Venezuela yo voy a dañar esto o lo otro. Hay que cuidar y agradecer donde uno está. Hay que ser agradecido y ya«.

Reacciones tras video de joven venezolana

El video se llenó de positivos comentarios de compatriotas chilenos, quienes valoraron el actuar de la joven venezolana.

«Es lo que esperamos como chileno que lleguen buenas y lindas personas como usted», «te felicito, ojalá todos pensaran así» y «por fin alguien que la tiene clara» son parte de las reacciones que dejó el viral en TikTok.

