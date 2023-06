Comparte

El conocido músico chileno Polimá Westcoast, uno de los cantantes de trap más relevantes de la escena nacional, nos transporta a la ciudad japonesa Nagasaki con su nueva colaboración junto a la cantante argentina Emilia Mernes. “Nagasaki” es una interpretación que fusiona los estilos de ambos artistas latinos.

La influencia de la cultura animé y la creatividad del artista chileno se unieron para dar paso a este lanzamiento que tiene su raíces en el Festival de Viña, donde Polimá conoció a Emilia cuando ambos eran parte del jurado y acordaron desarrollar una colaboración.

“Fue un placer que Polimá me invitara a esta canción. Me pareció una persona excelente, tuvimos buena onda y me invitó a colaborar en este tema que me encantó en cuanto lo escuché”, comentó la trasandina Emilia Mernes.

“Te estoy pensando. Nuestra canción favorita escucho en los AirPods”: así empieza la canción que ya está disponible en todas las plataformas digitales y que se suma a la gran variedad de éxitos del género urbano que tiene Westcoast, como “Ultra Solo”, “Lacone” y “Baby Otaku”; entre otros.