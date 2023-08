Comparte

Con solo 22 años Lautaro González se ha hecho un espacio en la música urbana de Argentina. Arrancó creando contenido en Tiktok -donde tiene 6.3 millones de seguidores- y desde hace un tiempo empezó su carrera artística. Su sencillo Vida Gangster ya suma más de 100 millones de visualizaciones en Youtube.

Esta semana viajó a Chile en una gira de promoción que también le permitirá grabar con cantantes locales. Entre tanto, Lauty Gram conversó con #HoySeSale y reconoció que mucha gente duda de su nacionalidad.

«Me lo dicen mucho. Yo me inspiré en el reggaetón chileno, me encanta. Lo escucho desde que salió Los Malvekes y desde ese momento lo escucho todos los días de mi vida. Hoy cuando viajo, siempre estoy con auriculares escuchando algún tema chileno».

«Además todo el día hablo con colegas chilenos. Ellos me mandan audios, o cuando van a Argentina, me junto con ellos y se pega ese acento. Y con las canciones, mucha gente piensa que soy chileno», agregó el trasandino.

VIDA GANGSTER suma más de 100 millones de visualizaciones en Youtube.

Respecto a la hermandad musical que se ha dado en el último tiempo, destacó que para él «está siendo el comienzo de una gran alianza entre los dos países. Porque yo creo que siempre hubo como una brecha que dividía a Chile y a Argentina por sus canciones. En Argentina siempre tuvo su RKT, es lo que más se escucha allá en los boliches y capaz que la gente estaba muy cerrada escuchando ese tipo de canciones en la disco».

«Hoy está entrando toda la música chilena, todo el reggaetón chileno, todo lo que se escucha en Tiktok, está entrando a Argentina. En las discos, en las calles y en los autos se escucha todo el tiempo, las canciones de Chile», agregó. «A mí me pone muy contento, porque yo sigo el reggaetón chileno hace años y que ahora se esté dando a conocer mucho en Argentina, me pone re contento. Es un estilo muy lindo de música, me gusta escucharlo, bailarlo y todo».

Y es que la unión con Chile tiene mucha historia, de hecho, fue un cantante chileno quien lo motivó a incursionar en la música. «Yo me inspiré en el Aka 4:20, lo escucho hace mucho tiempo y fue gran parte de la motivación para entrar en la música (…) Él fue el que me dio el empujón para empezar en la música. Ni me conocía él, pero me inspiraba», reconoció a #HoySeSale.

«Cuando conocí al Aka 4:20 estaba re nervioso, fui a un estudio y nunca imaginé que estaría él ahí. Lo vi en persona y me empezó a latir el corazón, pero no sabía qué decirle, no lo podía creer. Yo ya tenía mi música, pero era puro nervios. Él fue re bueno conmigo, me habló muy bien. Estuve cinco horas pensando en cómo decirle que era mi ídolo. Después él me dijo que armara una maqueta para que cuando él fuera a Argentina hiciéramos un tema y así pasó», destacó respecto a la canción Vestimos de Piola.

«Vestimos de piola» la colaboración de Lauty Gram con el chileno AK420.

Gino Mella, Lucky Brown y King Savage son algunos de los artistas chilenos con los que colaborará. Incluso, Lauty Gram reconoció que le encantaría grabar con Jairo Vera. «Se vienen muchas colaboraciones, me encanta hacer colaboraciones con los artistas chilenos, porque son los que me paso escuchando».

