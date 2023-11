Comparte

Lollapalooza 2024, presentó su cartel para el evento que se realizará los días 15, 16 y 17 de marzo en el Parque Cerrillos. Dentro de los artistas que asistirán al festival de música, destacan Blink-182, Feid, Limp Bizkit, Sam Smith, Arcade Fire y SZA.

Además, a estos protagonistas se suman las leyendas del punk The Offspring, los sonidos de Chencho Corleone, el regreso triunfal de Thirty Seconds To Mars, los aclamados Phoenix y Jungle, la superestrella Diplo, Above & Beyond, Meduza y muchos más.

La amplia lista de invitados internacionales continúa con figuras nacionales como Francisca Valenzuela, Ana Tijoux, Movimiento Original, Cami, Denise Rosenthal, Los Miserables y Nicole; entre otros.

Con música en vivo desde 2011, Lollapalooza 2024 contará con más de 100 actuaciones programadas a lo largo de los seis escenarios que estarán disponibles durante tres días. Además, para la edición 2024, el festival contará con dos nuevos sectores: Lolla-Upgrade, una nueva zona con áreas de descanso, sombra, barras de bebidas y alcohol, food trucks y baños. Por otro lado, habrá dos sectores Beer Garden, con acceso para todo tipo de ticket.

Y como si no fuera poco, este año debuta el Alternative Stage, un pabellón con 1.600 metros cuadrados de sombra. Las innovaciones siguen, con dos escenarios que contarán con energía solar: el Aldea Verde Stage y Kidzapalooza.

Las entradas están disponibles a través del sistema Ticketmaster.