Los Amigos Invisibles, la banda de funk originaria de Venezuela lega a Chile el 14 de diciembre como parte de su gira «Cool Love».

La cita será en el Teatro Cariola, ubicado en San Diego 246, en la comuna de Santiago, el próximo jueves a las 20:00 horas. El grupo venezolano, tiene doce álbumes en su historial, algunos premios Grammys.

Además, recientemente fueron mencionados por Rolling Stone entre los artistas más importantes de la historia musical de Latinoamérica con su álbum The New Sound of the Venezuelan Gozadera.

Su último álbum “Cool Love” y sus más grandes exitos como “Ponerte en Cuatro”, “El Disco Anal”, “Cuchi Cuchi”, “La Que Me Gusta”, “Váyanse Todos a Mamá” , “Ultra Funk”, “Sexy” , “La Vecina”, serán parte del repertorio que tocarán en este show.

Una noche que también contará con la presencia de Marcelo Toutin y C-Funk, que estarán presentes con sus éxitos como teloneros de Los Amigos Invisibles.

Las entradas están disponibles a través del sistema Ticketplus con entradas que van desde $33.350 hasta $57.500 CLP.