Comparte

Después de una exitosa gira por Europa, Laura Pausini volvió a Chile en el marco de su “World Tour 2023/2024”. La artista italiana brilló en sus primeras citas en el Gran Arena Monticello y Movistar Arena.

En el festejo de sus 30 años de carrera musical, la cantante se presentó con una banda de 6 músicos, 3 coristas, 4 bailarines a lo largo de cerca de 3 horas de concierto.

Con un nivel de producción tremendo, más de 16.000 personas asistieron al espectáculo y pudieron verla gritando la frase con la que partió el concierto: “¡Te amo Chile! … Estoy ya entre lágrimas“.

Además de cantar el amplio repertorio de sus éxitos, Laura Pausini también vivió momentos más íntimos con su fiel fanaticada presente en el lugar.

La italiana, anunció la “canción sorpresa” (una diferente para cada ciudad) y eligió para anoche el tema “Vale la pena“. Esta pieza musical, la escribió para una seguidora con quien conversaba durante la pandemia y que perdió a su novio en un accidente en moto. “Se la dedico a todos quienes han perdido a alguien joven, para decirles que vale la pena todo lo que vivieron juntos”, dijo la cantante.

Les dejamos los próximos shows que vienen en el continente:

ETAPA GIRA LATINOAMERICANA

23 DE FEBRERO 2024 – MONTICELLO (CHILE) – GRAN ARENA

25 DE FEBRERO 2024 – SANTIAGO (CHILE) – MOVISTAR ARENA

28 DE FEBRERO 2024 – BUENOS AIRES (ARGENTINA) – MOVISTAR ARENA

2 DE MARZO 2024 – SAO PAULO (BRAZIL) – ESPAÇO UNIMED

3 DE MARZO 2024 – SAO PAULO (BRAZIL) – ESPAÇO UNIMED

6 DE MARZO 2024 – LIMA (PERU) – ARENA 1

8 DE MARZO 2024 – QUITO (ECUADOR) – COLISEO RUMIÑAHUI

10 DE MARZO 2024 – BOGOTA (COLOMBIA) @MOVISTAR ARENA

13 DE MARZO 2024 – SAN JOSE DE COSTA RICA (COSTA RICA) – ANFITEATRO COCA COLA, PARQUE VIVA

16 DE MARZO 2024 – MEXICO DF (MEXICO) – ARENA CDMX

18 DE MARZO 2024 – MONTERREY (MEXICO) – ARENA MONTERREY

ETAPA ESTADOUNIDENSE

21 DE MARZO DE 2024 – HOUSTON (TEXAS) @ SMART FINANCIAL CENTRE

23 DE MARZO DE 2024 – LOS ÁNGELES (CALIFORNIA) @ YOUTUBE THEATER

28 DE MARZO DE 2024 – ORLANDO (FLORIDA) @ DR. PHILLIPS CENTER

30 DE MARZO DE 2024 – MIAMI (FLORIDA) @ MIAMI – KASEYA CENTER

04 DE ABRIL DE 2024 – CHICAGO (ILLINOIS) @ ROSEMONT THEATRE

06 DE ABRIL DE 2024 – NUEVA YORK (NUEVA YORK) @ THE THEATER AT MADISON SQUARE GARDEN