El fanatismo por Simply Red ha conquistado Chile y el grupo liderado por Mick Hucknall no tuvo más opción que confirmar una quinta y última fecha en el país para su gira ’40th Anniversary Tour’.

Tras agotar en tiempo récord las entradas para los cuatro conciertos inicialmente programados en el Movistar Arena de Santiago, Simply Red anunció un nuevo show el próximo 4 de marzo de 2025.

Desde que el regreso de la icónica banda británica a Sudamérica fue confirmado a fines del año pasado, los fanáticos chilenos no cesaron en su insistencia por aumentar la cantidad de presentaciones en el país.

Ante la arrolladora demanda de tickets, la producción y los propios músicos optaron por privilegiar a Santiago por sobre otros destinos, sumando así una nueva fecha a una agenda apretadísima de conciertos.

Esta quinta oportunidad para disfrutar de Simply Red en vivo se da en un contexto inédito para una agrupación anglo, que convierte a Chile en el territorio donde más shows ofrecerán en toda la gira por su aniversario número 40.

Un hito que reafirma el estatus de los chilenos como los fanáticos número uno de la banda a nivel mundial, tal como lo ratifican las estadísticas de reproducción en Spotify.

¿Dónde y cuándo será el quinto concierto de Simply Red?

La venta de entradas para este nuevo y último concierto en el Movistar Arena, que se realizará el 4 de marzo, tendrá una preventa exclusiva de 24 horas en PuntoTicket, desde las 11:00 horas del 23 de mayo, con un 20% de descuento aplicable a todos los valores.

En estos conciertos, los ídolos del soul, el pop y el R&B harán un maravilloso viaje por las canciones que han marcado a varias generaciones interpretadas por el virtuoso Mick Hucknall.

Hits como “If You Don’t Know Me by Now”, “Stars”, “Holding Back the Years”, “For Your Babies”, “Something Got Me Started”, “It´s Only Love” y “Fairground”, entre otros, prometen deleitar a los asistentes en lo que se vislumbra como una de las citas musicales más esperadas del 2025 en Chile.

Los valores del quinto concierto de Simply Red

Valores en preventa:

– Tribuna: $23.200 más cargo por servicio.

– Platea Alta Numerada: $47.200 más cargo por servicio.

– Cancha General de Pie: $55.200 más cargo por servicio.

– Platea Baja Numerada: $111.200 más cargo por servicio.

– Platea Baja Preferencial Numerada: $135.200 más cargo por servicio.

– Cancha Frontal de Pie: $127.200 más cargo por servicio.

– Silla de Ruedas: $47.200 más cargo por servicio.

– Acompañante Silla de Ruedas: $47.200 más cargo por servicio.

Valores en venta general:

– Tribuna: $29.000 más cargo por servicio.

– Platea Alta Numerada: $59.000 más cargo por servicio.

– Cancha General de Pie: $69.000 más cargo por servicio.

– Platea Baja Numerada: $139.000 más cargo por servicio.

– Platea Baja Preferencial Numerada: $169.000 más cargo por servicio.

– Cancha Frontal de Pie: $159.000 más cargo por servicio.

– Silla de Ruedas: $59.000 más cargo por servicio.

– Acompañante Silla de Ruedas: $59.000 más cargo por servicio.