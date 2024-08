Comparte

Las Fiestas Patrias ya están a la vuelta de la esquina y la Yein Fonda se prepara con todo para recibir a los miles de asistentes con una propuesta ampliada para toda la familia, abriendo sus puertas durante el día e invitando a un lugar icónico de Santiago como es el Estadio Nacional. Como ya es tradición su repertorio estará cargado de música chilena con números estelares como la icónica María Esther Zamora y el reconocido René ‘Torito’ Alfaro, junto a otras agrupaciones de connotada trayectoria que son parte del catálogo folclórico de artistas de la comuna.

Por su parte la primera dama de La Yein Fonda, como recuerda que la bautizó Álvaro Henríquez hace muchos años, María Esther Zamora, dueña de una carrera fundamental en el folclore nacional interpretando cuecas, tonadas, boleros, chachachás y otros ritmos populares.

Es la fonda más importante

Hija del recordado folclorista Segundo Zamora, autor de reconocidas cuecas que cada año para el dieciocho se han convertido en himnos, entre ellas “Adiós Santiago querido”, “El Marinero” y “Mándame a quitar la vida”, entre otras. Además, viuda del compositor y guitarrista Pepe Fuentes (fallecido el 2022), con quien fueron los creadores de La Casa de la Cueca, agrega que sólo se ha perdido una Yein Fonda, la primera porque partió Pepito como recuerda con cariño, luego se sumó y desde entonces siempre ha estado presente y ha acompañado las cuecas de Los Tres en diversas presentaciones.

Al respecto María Esther comenta que “la Primera Dama está viejita, pero todavía existe y está con todas las ganas y feliz porque esta fonda es volver a los recuerdos de tantos artistas, músicos, compañeros que se quedaron en el camino y que tuvieron la dicha de participar en la Yein Fonda. Para mí esta es la fonda más importante, porque es la primera que se hizo con músicos chilenos emblemáticos y a todo nivel. Los cuequeros estamos agradecidos de Alvarito, porque gracias a él hizo que la cueca saliera a flote, porque estaba muy marginada, le debemos mucho”.

Agrega que su repertorio incluirá tangos, valses, boleros, chachachá y será una fiesta para todos los gustos con la cueca como protagonista.

La cueca es un sentimiento

“Para mí la cueca es un sentimiento que se baila, uno puede tener pena, escucha una cueca y le alegra el corazón, porque la cueca es alegría, es vida, emoción. Seguramente si ponen un poquito de atención en algunas letras, se darán cuenta que son vivencias, por lo menos las cuecas de mi padre, casi la mayoría, fueron cosas que le pasaron a él y las plasmó en un papel. ‘El Cuerpo Malo’, que es una cueca emblemática, quién no ha andado con el cuerpo malo, ah? Son vivencias. O ‘Cantemos queridos amigos’, dedicada a todos sus amigos, cantemos queridos amigos, toditos en reunión, que cantando esta cuequita se me alegra el corazón… La gente puede tener mucha tristeza, pero uno se pone a tamborear una cueca y como que se olvida. La cueca es un sentimiento que llega al corazón, creo que no hay nadie que no vibre con una cueca”.

René “Torito” Alfaro

También se suma por primera vez al escenario de La Yein Fonda René ‘Torito’ Alfaro, cantor, percusionista y cultor de la cueca chilena, los valses criollos y los boleros de la bohemia porteña, reconocido como uno de los más importantes precursores de la cueca urbana.

Ha integrado importantes agrupaciones del género, como Los Chinganeros, Los Corrigüela y Los Trukeros, que además estuvo acompañando a Los Tres en su regreso y masiva gira por el país en La Revuelta. Al respecto “Torito” comentó “esta es la primera vez que voy a cantar a la Yein Fonda para mí es un honor poder estar en un momento histórico como este, en el que después de tanta pandemia, de tanto encierro y tanto miedo, vuelve la alegría al pueblo chileno con esta fonda, porque mucha gente la estaba esperando hace años”. Respecto de su presentación agregó “vamos a estar a cargo principalmente de las cuecas chilenas, llevamos un repertorio donde vamos a recorrer a varios autores chilenos de la cueca, como Violeta Parra, Hernán Nano Núñez, Fernando González Marabolí, cuecas clásicas del folclore que la gente se sabe”.

Del mismo modo, en estos cuatro días de celebración de cueca, cumbia y rock and roll, la Yein Fonda contará con otros grandes exponentes de la música chilena, que además se presentan como parte del catálogo de artistas de Ñuñoa, entre ellos: La Gallera, Los Nogalinos y La Romeranza, y las agrupaciones folclóricas de adultos mayores “Paisaje” y “Chile Lindo”.

La Gallera

La Gallera se caracteriza por unir la cueca tradicional con los ritmos de los barrios y su nombre es un tributo a la bravura de esta cultura chilena. Los músicos que la integran se conocieron en presentaciones de Los Trukeros, para comenzar con sus primeros shows en el local del El Huaso Enrique del Barrio Yungay. Desde su formación, en el año 2006, La Gallera ha estrenado cinco álbumes y cuenta con una actividad en vivo constante, en la cual han acompañado a artistas como Inti-Illimani Histórico, Chinoy y Bordemar, entre otros. Parte de sus integrantes son vecinos de Ñuñoa, donde han participado en actividades de diversos barrios de la comuna.

Los Nogalinos

Los Nogalinos es un grupo que nació en 2008 en la población Los Nogales de Estación Central y lo integra un grupo de amigos músicos que cultivan la cueca brava, mayormente de su autoría. En estos años, han lanzado dos producciones: “Viaje al centro de la cueca” (2012) y “Entre historias y personajes” (2014). También parte de sus integrantes son vecinos de Ñuñoa, donde han participado en numerosas actividades relacionadas a los festejos patrios.

La Romeranza

La Romeranza es una agrupación que nació en la mítica chichería Huaso Carlos del Barrio Yungay y está integrada por seis músicos que recogen las influencias de los sonidos del campo chileno junto a expresiones más urbanas de nuestro folclore. Con su sonido fresco y contemporáneo y acompañados de guitarras, piano, acordeón, contrabajo, pandero y tañador, le dan vida a un proyecto que emerge desde los barrios de la ciudad. Sus primeros ensayos fueron en Ñuñoa, donde gran parte de sus integrantes estudiaron. La comuna ha sido un espacio de importantes hitos para la banda, entre ellos la grabación de su álbum “Otro Gallo Cantaría” (2022), una recopilación de 15 cuecas que muestran la mirada del grupo sobre el folclore actual.

La Yein Fonda, este año volverá a la comuna que la vio nacer en 1996 y se une a la celebración que Ñuñoa está realizando por su aniversario número 130. Desde el 18 al 21 de septiembre, el Parque Estadio Nacional contará con sector de emprendedores, un escenario con artistas locales, cocinerías, food trucks, juegos infantiles, un escenario principal y una pista de baile, para que toda la familia pueda disfrutar de grandes momentos al aire libre.

Cabe mencionar que, las entradas están a la venta en PuntoTicket, con precios especiales para los usuarios de la Tarjeta Vecino de Ñuñoa y clientes de BancoEstado.