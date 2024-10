Comparte

Este fin de semana, Gran Arena Monticello se prepara para recibir dos espectáculos de alto nivel que prometen emocionar al público con lo mejor de la música latina y el rock internacional.

Luis Jara, con su gira “Latin Swing Tour“, y el aclamado tributo Experiencia Queen llevarán a los asistentes en un viaje musical inolvidable.

Luis Jara cierra su gira en Monticello

El viernes 11 de octubre, Luis Jara llegará al escenario de Gran Arena Monticello para cerrar su exitosa gira nacional “Latin Swing Tour”, la cual lo ha llevado a recorrer distintos puntos del país con un repertorio lleno de clásicos del swing latino y grandes éxitos de su carrera.

El cantante chileno ofrecerá un show único acompañado de una Big Band de más de 25 músicos, en lo que promete ser una noche inolvidable.

Entre los temas que interpretará están reversiones de icónicas canciones como “No tengo dinero” de Juan Gabriel, “Tu falta de querer” de Mon Laferte y el clásico mundial “Volare” de Domenico Modugno.

Además, Jara también incluirá algunos de sus más grandes éxitos, que lo han consagrado como una de las voces más queridas de Chile.

Luis Jara comentó su emoción por este evento: “Estoy muy feliz de cerrar mi gira en Gran Arena Monticello, un lugar que siempre me ha recibido con los brazos abiertos. Espero que disfruten del show más importante de mi carrera”, aseguró.

Las entradas para este espectáculo están disponibles en el sistema Topticket, y Monticello ya se prepara para celebrar no solo la música, sino también los 16 años del centro de entretenimiento, haciendo de esta gala un evento doblemente especial.

Experiencia Queen llega el sábado

El sábado 12 de octubre, el turno será de Experiencia Queen, el exitoso tributo a la legendaria banda liderada por Freddie Mercury.

Este espectáculo ha cautivado a miles de fanáticos en toda Latinoamérica, y ahora llega a Monticello para seguir sorprendiendo con una puesta en escena que recrea fielmente los conciertos originales de Queen, tanto en lo visual como en lo musical.

El repertorio incluirá clásicos como “Bohemian Rhapsody”, “Love of My Life”, “Radio Ga Ga” y “We Are The Champions, entre otros himnos que harán vibrar al público. Los músicos del show utilizan vestuarios e instrumentos originales, lo que convierte a este tributo en uno de los más auténticos y emocionantes del mundo.

Experiencia Queen se ha presentado en importantes teatros y venues de Argentina, Uruguay y Paraguay, y ahora hará su debut en Chile en Gran Arena Monticello. Las entradas para este evento también están a la venta a través de Topticket.