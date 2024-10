Comparte

La Fiesta Grado 3 está de regreso y promete ser el evento más grande para los nostálgicos de la música de los años 90 y 2000.

En su versión 2025, este festival bailable llegará recargado, trayendo a los icónicos A*Teens y 2 Unlimited, dos de los nombres más recordados de esa época.

El evento tendrá lugar en dos de las ciudades más destacadas de Chile: Santiago y Concepción.

A*Teens: Un regreso esperado

Después de más de una década fuera de los escenarios, los A*Teens vuelven a Chile como parte de su gira de reencuentro.

La banda sueca que saltó a la fama por sus versiones de canciones de ABBA, especialmente de su álbum debut The ABBA Generation, y otros hits como “Upside Down” o “Halfway Around the World”, serán uno de los platos fuertes de esta edición.

La presencia del grupo promete una gran dosis de nostalgia para los fans que los acompañaron durante su auge en los 2000.

2 Unlimited y más leyendas del eurodance

La música eurodance también será protagonista en la Fiesta Grado 3, con la participación de 2 Unlimited, famosos por su tema “No Limit” y su influyente sonido que marcó las pistas de baile de la época.

Además, su tema fue parte del soundtrack de la película Mortal Kombat, lo que consolidó su lugar en la cultura pop. Junto a ellos estará la legendaria agrupación 666, otro pilar del eurodance, lista para hacer vibrar a todos los asistentes.

Supernova, Glup! y otros talentos locales

El talento nacional no se quedará atrás en esta edición. Las bandas chilenas Supernova, Glup! y Tronic, que han demostrado su poder de convocatoria en versiones anteriores, también serán parte de la parrilla musical, aportando ese toque de rock y pop que tanto identificó a las generaciones de finales del siglo XX.

Pero la fiesta no se detiene ahí, ya que los exponentes de merengue house Fulanito y Proyecto Uno también estarán presentes para asegurar una noche de baile sin fin.

Las locaciones y venta de entradas

Este 2025, la Fiesta Grado 3 cambiará de escenario, llevándose a cabo en dos emblemáticas locaciones: el Parque Estadio Nacional en Santiago y el Club Hípico de Concepción.

Dos espacios perfectos para recibir a los miles de fanáticos que se esperan, y donde el ambiente retro y la música del 2000 se apoderarán del público.

Aquí puedes adquirir las entradas, que ya están a la venta.