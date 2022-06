Un nuevo tiroteo se dio durante la noche de este sábado en Estados Unidos.

El hecho ocurrió en la ciudad de Filadelfia, cercano a las calles 3rd y South, dejando como resultado 3 personas muertas y al menos 11 heridos.

“Sabemos que 14 personas recibieron disparos y fueron trasladadas a hospitales. Tres de esos individuos, dos hombres y una mujer, fueron declarados muertos tras llegar a los hospitales con múltiples heridas de bala”, informó el inspector de policía de Filadelfia, D.F. Pace.

En ese sentido, la policía explicó a los medios locales que se “observó a varias personas disparando entre la multitud”.

“Había cientos de personas divirtiéndose en South Street, como sucede cada fin de semana, cuando comenzó el tiroteo“, aseguró Pace.

Según comunicaron dichos medios de comunicación, hasta el momento no habría detenidos y desde la cuenta de Twitter de la institución llamaron a “evitar la zona”.

*Alert* Emergency personnel are responding to a shooting incident in the area of 3rd and South Streets. Several people have been injured. Please avoid the area.