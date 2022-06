La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó este viernes el uso de las vacunas de Moderna y Pfizer-BioNTech en bebés y niños pequeños.

La FDA, en concreto, comunicó que para el medicamento del laboratorio Moderna, el organismo modificó la autorización de uso de emergencia, “para incluir el uso de la vacuna en personas de seis meses a 17 años de edad“.

En tanto, para Pfizer-BioNTech también se amplió el rango de edad entre los seis meses y los cuatro años.

Ambas vacunas ya están autorizadas para el resto del rango de edad, salvo menores de seis meses.

La FDA determinó que “los beneficios conocidos y potenciales” de las vacunas de Moderna y Pfizer “superan los riesgos conocidos y potenciales en las poblaciones pediátricas autorizadas para el uso de cada vacuna”.

“Muchos padres, cuidadores y médicos han estado esperando una vacuna para niños más pequeños y esta acción ayudará a proteger a los menores de 6 meses de edad“, señaló el comisionado de la FDA, Robert M. Califf.

“Como hemos visto con los grupos de mayor edad, esperamos que las vacunas para los niños más pequeños brinden protección contra los resultados más graves de la Covid-19, como la hospitalización y la muerte“, agregó.

La vacuna Moderna contra el Covid-19 se administra como una serie primaria de dos dosis, con un mes de diferencia, a personas de 6 meses a 17 años de edad.

La vacuna también “está autorizada para proporcionar una tercera dosis de la serie primaria, al menos un mes después de la segunda dosis para las personas de este grupo de edad que se ha determinado que tienen ciertos tipos de inmunodepresión”, explica el FDA.

En lo que respecta al medicamento de Pfizer, “se administra como una serie primaria de tres dosis, en las que las dos dosis iniciales se administran con tres semanas de diferencia”.

“Seguidas de una tercera dosis administrada al menos ocho semanas después de la segunda dosis en personas de 6 meses a 4 años de edad”, precisa la FDA.

