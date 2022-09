La reina Isabel II falleció a los 96 años, tras 70 años y 214 días en el trono, constituyéndose como la segunda monarca más longeva de la historia, solo por detrás del rey Luis XIV de Francia, que ostentó el cargo durante 72 años y 110 días.

Reino Unido y otros catorce estados independientes que forman parte de la Commonwealth despiden este jueves a Elizabeth Alexandra Mary, que accedió al trono el 6 de enero de 1952, fecha en la que falleció su padre, el rey Jorge VI, aunque su coronación se produjo 16 meses más tarde.

Isabel II escaló en la lista de monarcas con más días al frente de un país al superar la barrera de los 70 años y 126 días y quitarle el segundo puesto al rey Bhumibol Adulyadej de Tailandia.

La monarca se convirtió en reina a los 25 años, después de la prematura muerte de su padre, Jorge VI, que también había asumido las riendas del país de forma inesperada por la abdicación de su hermano Eduardo VIII, después de que este renunciase al trono por el rechazo a su matrimonio con la estadounidense Wallis Simpson.

Agencia Uno – Europa Press.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W