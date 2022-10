La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) cifró este lunes en 53 los muertos y 110 los heridos a causa del atentado que tuvo lugar el viernes contra un centro educativo de la capital afgana, Kabul.

El último balance de la UNAMA indica que por el momento 53 personas perdieron la vida, la mayoría de ellas mujeres jóvenes y niñas, a raíz del ataque que tuvo lugar en un barrio de población principalmente hazara.

"Nuestro equipo en materia de Derechos Humanos sigue en la zona registrando información sobre el crimen, verificando los hechos y estableciendo datos fiables para hacer frente al revisionismo y la negación", señaló la UNAMA, que ya alertaba en informaciones anteriores de que el número de víctimas podía aumentar.

El anterior balance apuntaba a 43 muertos y 83 heridos y difería significativamente de los datos aportados por las autoridades talibán del país, que hablaban de una veintena de muertos.

El incidente tuvo lugar en torno a las 07:30 de la mañana, hora local, en la zona de Dasht e Barchi, en el oeste de la capital afgana, donde residen buena parte de las comunidades minoritaria hazara y chií de la ciudad, según informó el Ministerio del Interior afgano y recogió la cadena de televisión Tolo News.

La ONG Amnistía Internacional tildó el ataque de atentado suicida y pidió a las autoridades talibán que lleven a cabo una "investigación independiente" de lo ocurrido.

Agencia Uno – Europa Press.

