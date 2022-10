Comparte

Un comentado momento fue el que sucedió en Paraguay, esto porque una diputada cantó un extracto de "Te Felicito" de Shakira en plena sesión.

Así lo hizo la congresista del partido Encuentro Nacional, Kattya Mabel González, quien se la dedicó a otros miembros de la Cámara.

Además de interpretar una parte del sencillo de la colombiana, la parlamentaria bailó desde su lugar al interior de la Sala.

"No me queda sino decirle: ‘Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe dudas, con tu papel continúas, les queda bien ese show’ de oposición y oficialismo al mismo tiempo", expresó la legisladora.

Incluso, González publicó un video del momento en Twitter, el cual fue editado para incluir un extracto del video de Shakira para "Te Felicito". “Te FE LI CI TO que bien actúas. Caraduras.

Después, escribió un mensaje dedicado a la arista colombina y señaló: "Shakira es lo más".

