Paul Pelosi, el esposo de la presidenta del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, fue dado de alta este jueves del Hospital General Zuckerberg de San Francisco (ZSFGH) después de haber permanecido seis días tras la agresión que sufrió en su domicilio particular, según detalló la familia en un comunicado.

Pelosi, de 82 años, fue hospitalizado el pasado viernes cuando fue atacado por una persona que ingresó en su casa buscando a la presidenta del Congreso estadounidense, infiriéndole graves heridas en el brazo derecho y sus manos, así como una fractura en el cráneo, de la que ha sido operado.

"La familia Pelosi está agradecida por la hermosa efusión de amor, apoyo y oraciones de todo el mundo. Paul está agradecido con el operador de emergencia, los servicios de emergencia, el equipo de atención de traumatismos, el personal de la UCI y todo el personal médico de ZSFGH por el excelente y compasivo tratamiento que le salvó la vida que recibió después del asalto violento en nuestra casa", aseveró la oficina de prensa de Nancy Pelosi en la misiva.

"Paul permanece bajo el cuidado de los médicos mientras continúa progresando en un largo proceso de recuperación y convalecencia. Ahora está en casa rodeado de su familia que solicita privacidad", añadieron.

La versión oficial de la Policía relata que el agresor de Pelosi, David DePape, ingresó en el domicilio de la familia en San Francisco con la intención de tomar como rehén a la presidenta de la Cámara, enfrentándose al esposo, que tras ser golpeado con un martillo, ha tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Los registros de Internet de DePape describen a una persona dada a dar pábulo a teorías de la conspiración sobre gran variedad de temas, desde los extraterrestres, el comunismo, los judíos, el fraude electoral en las presidenciales de 2020 y otros tipos de confabulaciones abrazadas por la extremaderecha estadounidense.

Agencia Uno – Europa Press.

Paul is grateful to the 911 operator, emergency responders, trauma care team, ICU staff, and the entire @ZSFGCare medical staff for their excellent and compassionate life-saving treatment he received after the violent assault in our home. https://t.co/nEY8ISANI8