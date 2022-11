El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, realizó este lunes una visita sorpresa a la ciudad de Jersón, recientemente recuperada por Kiev tras el repliegue llevado a cabo por Rusia ante los avances de las tropas ucranianas en la región, según informó la agencia ucraniana de noticias Ukrinform.

La visita tuvo lugar horas después de que el mandatario ucraniano afirmara que Ucrania "ya ha documentado más de 400 crímenes de guerra rusos" en Jersón y señalara que "se están encontrando los cuerpos de civiles y militares".

"En la región de Jersón, el Ejército ruso dejó detrás suyo las mismas atrocidades que en otras regiones de nuestro país en las que pudo entrar", dijo Zelenski.

"Encontraremos y llevaremos ante la justicia a todos los asesinos, sin duda", manifestó, al tiempo que incidió en que las autoridades ucranianas "garantizarán la estabilización y la restauración de la ley y el orden en 226 localidades de la región de Jersón".

"Estamos restaurando las comunicaciones, Internet y la televisión. Estamos haciendo todo lo posible para restaurar cuanto antes las capacidades técnicas normales para el suministro de electricidad y agua", destacó.

Las fuerzas de Ucrania recuperaron el 11 de noviembre el control de la ciudad de Jersón, tomada por Rusia el 2 de marzo, en medio de una retirada de las fuerzas rusas al otro lado del río Dniéper ante los avances logrados durante las últimas semanas por el Ejército de Ucrania en esta región.

Only a week ago Kherson was still occupied.

Today, the President of Ukraine @ZelenskyyUa came to visit the city.

This is what liberation looks like.

This is what courage looks like. pic.twitter.com/fwxxY5SUx4