El temporal de frío que azota gran parte de Reino Unido dejó una estampa de nieve en la capital, Londres, que sufrió problemas en algunos de los principales medios de transporte, entre ellos el aéreo, con más de cien vuelos cancelados entre el domingo y el lunes.

El país vivió una de las noches más gélidas del año. En Escocia, el termómetro se ha desplomado por debajo de los 15 grados bajo cero y en la zona de las Tierras Altas directamente, los centros educativos permanecieron cerrados por precaución, para evitar desplazamientos.

También se adoptó una medida similar en Cornualles, Inglaterra, aunque las principales complicaciones se registraron en grandes ciudades como Londres, donde el metro sufrió retrasos y los aeropuertos vivieron escenas de colapso. En el aeropuerto de Stansted, se acumularon hasta 15 centímetros de nieve, según la BBC.

No se prevén nuevas nevadas, pero la Policía sí reconoció que las heladas pueden complicar la circulación también el martes, por lo que las autoridades instaron a la población a extremar las precauciones tanto para moverse por carretera como para caminar incluso por las aceras ante el riesgo de caídas.

La Policía confirmó este lunes el fallecimiento de tres niños de ocho, diez y once años de edad que cayeron el domingo a las aguas de un lago helado en cerca de Solihull, en Inglaterra. Un cuarto menor, de seis años, permanece ingresado en estado crítico.

Agencia Uno – Europa Press.

7 hrs ago @ryanair asked us to join the queue to rebook our cancelled flights. 7 hrs of queuing later (near the front, but not attended) and they tell us to rebook online. Utter chaos. Feel for the staff, but not the company. https://t.co/wQhUUsI8Sz