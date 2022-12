El parlamentario del Likud, Yariv Levin, fue elegido martes como nuevo presidente de la Knesset con el apoyo de todos los diputados de la coalición encabezada por el primer ministro designado, Benjamin Netanyahu, con lo que este bloque podrá poner en marcha una serie de reformas legislativas que exigen sus socios de cara a la formación del nuevo Ejecutivo en Israel.

Levin, que sustituye así a Mickey Levy, de Yesh Atid, recibió el apoyo de los 64 parlamentarios de la coalición liderada por el Likud. Por detrás quedaron Merav Ben Ari, de Yesh Atid y que recabó 45 apoyos, y Ayman Odé, de la Lista Árabe Conjunta, recibió cinco respaldos, tal y como informó el diario israelí ‘The Jerusalem Post‘.

El nombramiento de Levin podría tener carácter temporal, ya que es uno de los principales candidatos a encabezar la cartera de Justicia, por lo que podría dimitir en unas semanas y ser sustituido por otro parlamentario del Likud.

El paso del control de la Knesset a la coalición entrante es un paso clave para permitir al próximo gobierno aplicar su agenda legislativa, en medio de las peticiones de varios socios del Likud de aplicar una serie de cambios legislativos antes de que el Ejecutivo jure el cargo, lo que generó críticas.

Levy confirmó la semana pasada que convocaría la sesión para la votación con el objetivo de reemplazarle y dijo que la petición de elegir a un nuevo presidente de la Knesset busca "avanzar legislación que permita a personas condenadas y sentenciadas a penas condicionales ocupar el cargo de ministros", en referencia al líder del ultraortodoxo Shas, Aryed Deri, sentenciado en un caso por fraude fiscal.

El bloque encabezado por el Likud, que cuenta con el apoyo de varios partidos ultraortodoxos y ultraderechistas, cuenta con 64 de los 120 escaños de la Knesset, por lo que Netanyahu tiene el camino abierto para volver al cargo menos de dos años después de su derrota electoral en 2021.

Agencia Uno – Europa Press.

