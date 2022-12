El multimillonario Elon Musk anunció este martes su decisión de renunciar como director ejecutivo de Twitter después de que el lunes perdiera una encuesta en la plataforma en la que preguntaba a los usuarios si debía dimitir del cargo.

"Renunciaré como CEO (director ejecutivo) tan pronto como encuentre a alguien lo suficientemente tonto como para aceptar el puesto", aseveró Musk en respuesta al sondeo realizado en la red social que se saldó con un 57,5 por ciento de votos a favor de que abandone el cargo.

En este sentido, sostuvo que una vez encuentre a una persona que lo suceda, tan solo dirigirá los equipos de software, así como los servidores.

La encuesta publicada por el magnate el lunes tenía únicamente dos opciones, por lo que aparte del 57,5 por ciento que votó a favor de que abandone el cargo, otro 42,5 por ciento se mostró en contra de su salida como consejero delegado de la empresa. En el tuit de la consulta, Musk subrayó que acataría los resultados que salieran de ella.

La dimisión de Musk como director ejecutivo de Twitter se da casi dos meses después de que se oficializara el acuerdo de compra de la compañía por 44.000 millones de dólares.

Durante este tiempo, el multimillonario se vio envuelto en varias políticas a raíz de sus decisiones al frente de la red social, entre las que destaca la reciente decisión de prohibir la promoción de otras redes sociales en su plataforma, que choca con su promesa de defender la libertad de expresión.

Asimismo, durante el tiempo de Musk como máximo ejecutivo de Twitter, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, recuperó el acceso a su cuenta -suspendida desde inicios de 2021 por promover el asalto al Capitolio de Estados Unidos-.

Además, los perfiles de varios periodistas fueron suspendidos por dar supuestamente información personal sobre el magnate.

Agencia Uno – Europa Press.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.