Comparte

El líder de Aerosmith, Steven Tyler, fue demandado por una mujer que lo acusa de agresión sexual cuando ella era menor de edad.

Lo ocurrido se remonta a 1973, cuando la demandante, llamada Julia Holcomb, acusa al cantante por el mencionado delito y de infligir intencionalmente angustia emocional.

De acuerdo a lo publicado por Rolling Stone, Holcomb alega que su madre fue convencida por el cantante para que le otorgara la tutela cuando tenía 16 años, lo que le permitió vivir con él y tener una relación sexual.

Luego, la mujer añadió que estuvieron juntos desde 1973 hasta unos tres años después y citó directamente las memorias del artista de 74 años.

En el libro, el intérprete de "Dream On" indicó que "casi se casa con una adolescente" y que "sus padres se enamoraron de mí, firmaron un documento para que yo tuviera la custodia, para que no me arrestaran si la sacaba del estado. La llevé de gira conmigo".

La demandante dijo que conoció a Steven Tyler (con cerca de 25 años de edad en ese momento) justo después de su cumpleaños número 16 cuando Aerosmith tocó en un concierto en Portland, Oregón, en 1973.

Por último, Holcomb señaló que estuvo embarazada en 1975 cuando tenía 17 años, pero abortó después de que el artista insistiera en que interrumpiera el embarazo luego de un incendio en un apartamento.