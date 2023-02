Comparte

Nashali Alma, de 24 años, se enfrentó a golpes con un hombre que la persiguió para abusar sexualmente de ella al interior de un gimnasio en Tampa, Florida, Estados Unidos.

El video fue grabado por las cámaras de seguridad del recinto y fueron publicadas por la Oficina del alguacil del condado de Hillsborough, donde muestran al agresor identificado como Xavier Thomas Jones observando e intentando abusar de la joven.

El hombre intentó someter a Nashali, a lo que ella reaccionó a punta de golpes para defenderse e intentar escapar del lugar.

Según información de NBC, la mujer narró que "tan pronto se acercó a mí, lo empujé. Le dije: Hermano, ¿Qué estás haciendo? Aléjate de mí. Deja de tratar de tocarme".

Además, entregó un mensaje para las mujeres que puedan pasar por situaciones similares: "Mi consejo sería que nunca me rindiera. Mis padres siempre me dijeron en la vida que nunca me rindiera ante nada, y eso es algo que siempre tuve en mente cuando estaba peleando con él", expresó.

Por su parte, Thomas Jones fue arrestado por cargos que incluyen agresión sexual, detención ilegal y secuestro.

Revisa las cámaras de seguridad del gimnasio