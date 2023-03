Un gran astrofísico, legendario integrante de Queen y ahora, Sir Brian May. Este martes 14 de marzo quedó registrado como el día en que el Rey Carlos III de Inglaterra nombró de caballero al icónico guitarrista recordado por sus solos en canciones como "Killer Queen" y "Don’t Stop Me Now".

Por su parte, Sir Brian expresó estar feliz y agradecido, pero que considera "el título de caballero no tanto como una recompensa, sino más bien como un encargo -una comisión- para que siga luchando por la justicia. Para ser la voz de los que no tienen voz".

"Me esforzaré por ser digno, por ser ese caballero de brillante armadura”, agregó el guitarrista en una publicación de The Guardian.

Consignar que anteriormente, Brian May ya había sido nombrado Comendador de la Orden del Imperio Británico (CBE) en 2005.

La ceremonia se realizó en el Palacio de Buckingham, bajo un contexto de duras críticas contra el Rey Carlos III, quien ha sido cuestionado desde que le transfirió el cargo que ocupa, tras la muerte Isabel II.

Desde la cuenta oficial de Twitter de Queen, publicaron lo siguiente: "Levántate Sir Brian May. La investidura de Brian como Caballero del Reino tuvo lugar hoy en el Palacio de Buckingham. El título de caballero le fue entregado a Brian por Su Alteza Real, el Rey Carlos. ¡Muchas felicidades, señor Brian!".

Arise Sir Brian May ⚔️🎸

Brian’s investiture as a Knight of The Realm took place today at Buckingham Palace. The knighthood was presented to Brian by His Royal Highness, King Charles.



Many congratulations, Sir Brian!



📸©️ Alamy pic.twitter.com/nE3ZmfvPSZ