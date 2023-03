Comparte

La actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, celebró este viernes la imputación del expresidente de Estados Unidos Donald Trump por presuntamente haberla sobornado para comprar su silencio.

"Una persona en el poder ya no está exenta de la ley, y no importa cuál sea su trabajo, o lo que diga su cuenta bancaria, debe rendir cuentas por las cosas que ha dicho y hecho. Se ha hecho justicia", manifestó Clifford en una entrevista en exclusiva para el diario británico ‘The Times‘.

Sin embargo, la estrella del cine para adultos lamentó que, en cierto modo, Trump puede llegar a instrumentalizar su imputación y sacarle provecho, a la par que teme que el expresidente "continuará dividiendo a la gente y levantándola en armas".

"Ya se ha salido con la suya incitando a un motín y causando muerte y destrucción", lamentó Clifford en alusión al asalto al Capitolio en enero de 2021.

"Cualquiera que sea el resultado, va a causar violencia y va a haber heridos (…) Existe el potencial de que salgan muchas cosas buenas de esto, pero inevitablemente, también saldrán muchas cosas malas", expresó Clifford, quien concedió dicha entrevista desde una ubicación secreta en Estados Unidos.

Según relató, desde el momento en el que Trump fue acusado el jueves por la Justicia de Estados Unidos, recibió amenazas violentas "en todas las plataformas de redes sociales, correos electrónicos y por teléfono".

En este contexto, Clifford reconoció estar asustada porque incluso el propio Trump "incita a la violencia", aunque ha reconocido no saber hasta qué punto debería reconocerlo, pues sería como poner "sangre en el agua". "De alguna manera, alienta a los tiburones", dijo.

El caso contra Trump deriva del escándalo por el posible pago secreto de 130.000 dólares a Stormy Daniels por parte del exabogado del expresidente Michael Cohen. Trump se convirtió así en el primer exmandatario estadounidense en ser imputado, lo que podría acabar con sus aspiraciones de retornar a la Casa Blanca en las elecciones previstas para 2024.

Trump publicó un comunicado tras su imputación en el que denunció "persecución política e interferencia electoral". "Esto no se ha hecho nunca antes en la historia de nuestra nación", recriminó, al tiempo que acusó a "los demócratas de la izquierda radical" de "una caza de brujas para destruir el movimiento ‘Make America Great Again'" e incidió en que es "una persona completamente inocente".

