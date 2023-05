Comparte

Un hombre llamado Ron Nessman se convirtió en un verdadero héroe, tras salvar a un bebé de ser atropellado en una transitada avenida en Estados Unidos.

El hecho ocurrió particularmente en la ciudad de Hesperia, en California. Todo inició cuando la tía abuela de un bebé no alcanzó a detener su coche, el cual se dirigía directamente a una concurrida carretera del lugar.

La mujer se tropezó en diversas oportunidades y, a pesar de sus intentos por ponerse de pie, no pudo conseguirlo a tiempo.

Fue en ese momento cuando un hombre llamado Ron corrió hasta el lugar y alcanzó a rescatar el coche, salvando la vida del bebé.

"Sabía que podía conseguirlo y lo conseguí y estoy agradecido por eso porque realmente no me gustaría ver el resultado final si no hubiera estado allí", aseguró el hombre, según consignó el noticiero 52 de Telemundo.

Además, sobre la tía del niño, afirmó que "hizo todo lo que pudo para levantarse. Sus rodillas sangraban cuando me acerqué a ella. Todavía estaba conmocionada y lloraba".

Revisa el momento acá: